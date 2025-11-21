Видео
Лимиты на снятие наличных в Польше — сколько выдаст банкомат

Дата публикации 21 ноября 2025 17:35
обновлено: 18:02
Сколько наличных можно снять в банкоматах в Польше — лимиты в 2025 году
Банкомат в Польше. Фото: Gazeta Pomorska

Для многих украинцев, которые временно проживают или работают в Польше, вопрос снятия наличных является довольно актуальным. Несмотря на общую доступность банкоматов в городах и даже небольших населенных пунктах, лимиты и правила снятия денег могут отличаться в зависимости от банка и типа карты.

О том, сколько именно наличных можно получить за одну операцию в Польше и на что обращать внимание, рассказало издание inPoland.

Общие лимиты на снятие наличных в Польше

Каждый банкомат имеет собственные ограничения на снятие наличных — это нужно для безопасной работы системы и контроля за имеющимися средствами в аппарате. Такие лимиты определяет сам банк, ориентируясь на поведение клиентов, риски и ситуацию на финансовом рынке. Поэтому максимальные суммы могут отличаться в зависимости от учреждения, типа карты и индивидуальных настроек. В среднем суточные лимиты на снятие наличных колеблются от 2 000 до 10 000 злотых.

Обычно банкоматы настроены на выдачу примерно 40 банкнот за одну операцию. Минимальная доступная сумма, которую можно получить, в основном составляет 50 злотых.

Лимиты в банкоматах Польши

Ориентировочные лимиты на снятие наличных в самых распространенных банкоматных сетях Польши следующие:

  • Euronet — до 800 злотых за одну транзакцию;
  • Planet Cash — до 1 000 злотых за раз, но клиенты банков-партнеров могут повысить этот лимит;
  • Santander Bank Polska — 1 000 злотых за одну операцию и до 15 000 злотых в сутки;
  • Pekao — для владельцев карт Visa, Mastercard и Maestro доступно 6 000 злотых в сутки, для карт Gold — до 15 000 злотых;
  • PKO BP — суточный лимит составляет 20 000 злотых;
  • Millennium — стандартный лимит 2 000 злотых в день, но его можно повысить до 20 000 злотых.

Если вам нужно получить большую сумму, чем позволяет банкомат, проще всего обратиться непосредственно в отделение банка.

Ранее мы рассказывали, что с 2026 года в Польше будет запущена новая стипендиальная программа для студентов. Планируется, что размер стипендии будет составлять 1 000 злотых.

Также узнавайте, сколько наличных можно хранить дома в Германии.

Польша деньги банкоматы наличка лимиты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
