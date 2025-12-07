ПриватБанк розірвав договір — чи збережуться гроші клієнта

Дівчина біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Отримавши повноваження проводити жорсткіший фінансовий моніторинг, українські банки у 2025 році нерідко повністю відмовляються від ділової співпраці з клієнтами. Тож багатьох цікавлять причини такого рішення з боку, наприклад, ПриватБанку, а також те, чи можна повернути гроші, які зберігалися на картковому рахунку.

Фінансовий моніторинг і ПриватБанк

Право на розірвання співпраці ПриватБанк має за частиною 1 статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Причинами, щоб ПриватБанк відмовився надалі працювати з клієнтом можуть бути:

клієнту встановили зависокий ризик;

клієнт відмовляється надати документи, щоб банк їх перевірив;

клієнт подав неправдиву інформацію про себе;

ПриватБанк не може ідентифікувати особу, в інтересах якої відбуваються фінансові операції.

При цьому найчастіше банк відмовляється від клієнта через підозрілі платежі, перекази за рахунком.

Окрім цього, рахунок може потрапити під фінмоніторинг, якщо:

клієнт перевищуватиме грошовий оборот, заявлений під час відкриття;

з'явиться підозра, що сторонні особи користуються рахунком;

про клієнта є негативна інформація від інших фінустанов;

клієнту щодня надходять грошові перекази й він зніматиме готівку і так далі.

Чи збережуть гроші, якщо ПриватБанк розірве співпрацю

Якщо на картковому рахунку клієнта на момент розірвання договору були кошти, то ПриватБанк їх поверне. Точніше, залишок можна перевести на рахунок в інший банк. Для цього, як йдеться на сайті фінустанови, клієнт впродовж місяця після завершення співпраці має прийти в одне із відділень та надати:

реквізити рахунку в іншому банку;

документи, які засвідчують право використання коштів на рахунках;

документи, що засвідчують особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що "грошові мули" — це люди, які за грошову винагороду віддають свою платіжну картку чи банківський рахунок іншим людям. Надалі ці картки та рахунки працюють на шахрайство та фінансування тероризму.

Оскільки громадяни приєднуються до шахрайських схем, то їх притягують до кримінальної відповідальності, а банки відмовлятимуться надавати послуги.

Оскільки громадяни приєднуються до шахрайських схем, то їх притягують до кримінальної відповідальності, а банки відмовлятимуться надавати послуги.