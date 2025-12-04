"Денежные мулы" в Украине — как работает схема и почему не стоит сдавать в аренду свои счета

Кто такие "денежные мулы" и реально ли защитить свои счета
В интернете часто появляются объявления, в которых людям предлагают сдать в аренду или даже продать свои банковские счета или платежные карты. Для некоторых украинцев такой способ зарабатывания денег может быть дополнительным подзаработком, но на самом деле эта мошенническая схема очень опасна.
В пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины объяснили
Кто такие дропы или "денежные мулы"
Речь идет о людях, которые за денежное вознаграждение дают доступ к своей платежной карте или банковскому счету другим людям.
"Они становятся частью преступной схемы. Их карты и счета работают на мошенничество, финансирование терроризма, торговлю наркотиками и т.д.", — говорится в сообщении.
Как наказывают дропов
Поскольку дропы присоединяются к мошенническим схемам, предоставляя свой банковский счет для перевода незаконно полученных средств, то:
- их привлекают к уголовной ответственности;
- они могут потерять доступ к банковским услугам;
- их репутация ухудшится — это приведет к осложнениям при поиске работы;
- их сбережения могут быть украдены мошенниками.
Как не стать денежным мулом
Нужно придерживаться простых правил:
- Никогда не передавайте свою карточку, счет или их реквизиты другим людям.
- Игнорируйте вакансии, где просят делать переводы, снимать наличные или открывать счета на собственное имя.
- Если что-то показалось подозрительным — отказывайтесь сразу.
О чем еще стоит знать
Напомним, что в Украине планируют создать реестр "дропов", чтобы банки и финучреждения обменивались между собой информацией о подозрительных пользователях и ограничивали их операции. Соответствующий законопроект в октябре 2025 года зарегистрировали на сайте Верховной Рады Украины и он предусматривает, в частности, что для "дропов" будут действовать ограничения на проведение платежных операций. Кроме этого, они смогут иметь ограниченное количество карт.
