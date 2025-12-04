"Денежные мулы" в Украине — как работает схема и почему не стоит сдавать в аренду свои счета

Мужчина держит банковскую карточку в руке. Фото: Новини.LIVE

В интернете часто появляются объявления, в которых людям предлагают сдать в аренду или даже продать свои банковские счета или платежные карты. Для некоторых украинцев такой способ зарабатывания денег может быть дополнительным подзаработком, но на самом деле эта мошенническая схема очень опасна.

В пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины объяснили

Реклама

Читайте также:

Кто такие дропы или "денежные мулы"

Речь идет о людях, которые за денежное вознаграждение дают доступ к своей платежной карте или банковскому счету другим людям.

"Они становятся частью преступной схемы. Их карты и счета работают на мошенничество, финансирование терроризма, торговлю наркотиками и т.д.", — говорится в сообщении.

Как наказывают дропов

Поскольку дропы присоединяются к мошенническим схемам, предоставляя свой банковский счет для перевода незаконно полученных средств, то:

их привлекают к уголовной ответственности;

они могут потерять доступ к банковским услугам;

их репутация ухудшится — это приведет к осложнениям при поиске работы;

их сбережения могут быть украдены мошенниками.

Как не стать денежным мулом

Нужно придерживаться простых правил:

Никогда не передавайте свою карточку, счет или их реквизиты другим людям. Игнорируйте вакансии, где просят делать переводы, снимать наличные или открывать счета на собственное имя. Если что-то показалось подозрительным — отказывайтесь сразу.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в Украине планируют создать реестр "дропов", чтобы банки и финучреждения обменивались между собой информацией о подозрительных пользователях и ограничивали их операции. Соответствующий законопроект в октябре 2025 года зарегистрировали на сайте Верховной Рады Украины и он предусматривает, в частности, что для "дропов" будут действовать ограничения на проведение платежных операций. Кроме этого, они смогут иметь ограниченное количество карт.

Ранее мы рассказывали о финансовом мониторинге в 2025 году и о том, какие операции могут попасть под проверку. Узнавайте также, какие изменения с 1 декабря произошли с онлайн-платежами и почему это важно.