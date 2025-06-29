Обновления в Приват24 - какие изменения подготовили для пользователей

Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Один из крупнейших государственных банков Украины ПриватБанк предупредил своих клиентов о важных обновлениях в мобильном приложении Приват24. Нововведения коснулись одной из услуг.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Как отмечается, в мобильном приложении Приват24 обновилось меню. Изменения, прежде всего, коснулись сервиса "Оплата частями". Так, теперь, клиенты банка смогут:

видеть точное количество оставшихся платежей;

знать общую сумму, которую нужно оплатить;

легко ориентироваться в своих договорах.

"Все просто: заходите в Приват24, жмите "Оплата частями" — и легко отслеживайте все свои платежи", — пояснили в финансовом учреждении.

О чем еще стоит знать

Ранее сообщалось, что ПриватБанк снизил тарифы на международные валютные переводы. Известно, что они будут действовать до конца 2025 года.

Сейчас украинцы переводят деньги денег по тарифу в 1% только в двух валютах:

в долларах США;

в евровалюте.

До решения банка о снижении стоимости такой услуги тариф составлял 2%. Выполнить валютный перевод на зарубежную карту можно в мобильном приложении или через веб-версию Приват24.

Напомним, клиентам ПриватБанка предлагают защитить средства от мошенников. В финучреждении объяснили, сколько надо заплатить за такую услугу. Узнавайте также, почему ПриватБанк может прекратить сотрудничество с клиентами.