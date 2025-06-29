Обновления в Приват24 - какие изменения подготовили для пользователей

ПриватБанк обновил приложение — что изменилось для клиентов
Один из крупнейших государственных банков Украины ПриватБанк предупредил своих клиентов о важных обновлениях в мобильном приложении Приват24. Нововведения коснулись одной из услуг.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Подробнее об изменениях от ПриватБанка
Как отмечается, в мобильном приложении Приват24 обновилось меню. Изменения, прежде всего, коснулись сервиса "Оплата частями". Так, теперь, клиенты банка смогут:
- видеть точное количество оставшихся платежей;
- знать общую сумму, которую нужно оплатить;
- легко ориентироваться в своих договорах.
"Все просто: заходите в Приват24, жмите "Оплата частями" — и легко отслеживайте все свои платежи", — пояснили в финансовом учреждении.
О чем еще стоит знать
Ранее сообщалось, что ПриватБанк снизил тарифы на международные валютные переводы. Известно, что они будут действовать до конца 2025 года.
Сейчас украинцы переводят деньги денег по тарифу в 1% только в двух валютах:
- в долларах США;
- в евровалюте.
До решения банка о снижении стоимости такой услуги тариф составлял 2%. Выполнить валютный перевод на зарубежную карту можно в мобильном приложении или через веб-версию Приват24.
Напомним, клиентам ПриватБанка предлагают защитить средства от мошенников. В финучреждении объяснили, сколько надо заплатить за такую услугу. Узнавайте также, почему ПриватБанк может прекратить сотрудничество с клиентами.
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