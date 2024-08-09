ПриватБанк изменил правила популярной услуги — что нужно знать

ПриватБанк обновил сервис "Оплата частями" — что изменилось
Государственное финучреждение "ПриватБанк" упростило интернет-предпринимателям продажу товаров. Банк запустил обновленный функционал "Оплата частями".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Подробнее о новом функционале услуги для интернет-продавцов
"ПриватБанк разработал новый функционал "Оплата частями" для увеличения продаж в интернете", — говорится в сообщении.
Как объясняют в пресс-службе, теперь у интернет-торговцев есть уникальная возможность предлагать покупателям возможность оплаты покупок одновременно платежной картой и в "Оплату частями"/"Мгновенную рассрочку".
Для того, чтобы начать пользоваться новым функционалом, предприниматель должен активировать его в настройках личного кабинета "Оплаты частями".
Благодаря этому клиенты магазина смогут оплачивать стоимость покупки частично своими деньгами с платежной карты, а сумму остатка оформить в "Оплату частями" или "Мгновенной рассрочке".
В банке считают, что такая возможность позволит поощрить новых клиентов с лимитом "Оплаты частями", а также удержать тех, у кого его не хватает.
Особенности сервиса "Оплата частями"
Как известно, "Оплата частями" является самым простым и быстрым способом кредитования клиентов ПриватБанка. Согласно ему, стоимость товаров делят на равные части на то количество месяцев, которое клиент выбрал для оформления услуги.
В финучреждении напоминают, что такой сервис доступен для торговцев:
- в интернет-магазинах;
- социальных сетях;
- торговых площадок.
ПриватБанк использует около 160 партнеров "Оплаты частями". Предприниматели могут продавать технику, одежду, мебель, товары для дома, обучение, курсы и другие товары.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк и международная платежная система Payoneer запустили новую программу кэшбэков для клиентов. В ее рамках можно получить до 25 тысяч гривен.
Ранее мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно принимаются решать такие проблемы граждан.
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