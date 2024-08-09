ПриватБанк изменил правила популярной услуги — что нужно знать

Оплата картой через кассовый аппарат. Фото: delo.ua

Государственное финучреждение "ПриватБанк" упростило интернет-предпринимателям продажу товаров. Банк запустил обновленный функционал "Оплата частями".

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Подробнее о новом функционале услуги для интернет-продавцов

"ПриватБанк разработал новый функционал "Оплата частями" для увеличения продаж в интернете", — говорится в сообщении.

Как объясняют в пресс-службе, теперь у интернет-торговцев есть уникальная возможность предлагать покупателям возможность оплаты покупок одновременно платежной картой и в "Оплату частями"/"Мгновенную рассрочку".

Для того, чтобы начать пользоваться новым функционалом, предприниматель должен активировать его в настройках личного кабинета "Оплаты частями".

Благодаря этому клиенты магазина смогут оплачивать стоимость покупки частично своими деньгами с платежной карты, а сумму остатка оформить в "Оплату частями" или "Мгновенной рассрочке".

В банке считают, что такая возможность позволит поощрить новых клиентов с лимитом "Оплаты частями", а также удержать тех, у кого его не хватает.

Источник: ПриватБанк

Особенности сервиса "Оплата частями"

Как известно, "Оплата частями" является самым простым и быстрым способом кредитования клиентов ПриватБанка. Согласно ему, стоимость товаров делят на равные части на то количество месяцев, которое клиент выбрал для оформления услуги.

В финучреждении напоминают, что такой сервис доступен для торговцев:

в интернет-магазинах;

социальных сетях;

торговых площадок.

ПриватБанк использует около 160 партнеров "Оплаты частями". Предприниматели могут продавать технику, одежду, мебель, товары для дома, обучение, курсы и другие товары.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк и международная платежная система Payoneer запустили новую программу кэшбэков для клиентов. В ее рамках можно получить до 25 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" сетуют на некорректную работу терминалов самообслуживания, из-за чего есть случаи потери немалой суммы денег. В банке неохотно принимаются решать такие проблемы граждан.