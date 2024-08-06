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ПриватБанк та Payoneer виплатять українцям до 25 тис. грн — деталі

6 серпня 2024 09:07
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк та Payoneer запустили програму кешбеків до 25 тис. грн — як отримати
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "ПриватБанк" та міжнародна платіжна система Payoneer запустили нову програму кешбеків для клієнтів. В її рамках можна отримати до 25 тис. грн.

Про це інформує пресслужба держбанку.

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Програма кешбеків від ПриватБанку та Payoneer

Як зазначають у фінустанові, для підтримки клієнтів, які використовують сервіс Payoneer у Приват24 для закордонних платежів, з серпня поточного року у банку запрацює нова програма кешбеків.

У рамках програми, старі й нові користувачі акаунтів Payoneer мають можливість отримати кешбеки від 500 до 2 тисяч гривень за умови переказу коштів з Payoneer на картку фізособи чи валютний рахунок ФОП на суму від 500 доларів (в еквіваленті) через сервіс Payoneer у мобільному застосунку "Приват24".

Головні призи отримають три найактивніших учасники за підсумками програми. Йдеться про кешбеки на суму від 10 тисяч до 25 тисяч гривень.

У банку нагадали, що за два роки від інтеграції сервісу Payoneer у Приват24 (у травні 2022-го) акаунти Payoneer через застосунок створили більш ніж 50 тисяч нових клієнтів.

Завдяки інтегрованому сервісу Payoneer у Приват24 можна оперативно та без додаткових комісій здійснювати перекази коштів на рахунки та картки ПриватБанку за кілька кліків. Зарахування грошей відбувається онлайн 24/7 навіть у вихідні та свята.

"Крім того, користувачам Приват24 доступні сервіси отримання банківських реквізитів за балансами в USD та EUR  і перегляд історії дебетових транзакцій, виконаних через ПриватБанк", — повідомили у пресслужбі.

У банку надали відеоінструкцію, як зареєструватися та вивести кошти з Payoneer через застосунок "Приват24".

 

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" мають проблеми з пільговою іпотечною програмою "єОселя". Банк зволікає з наданням коштів, тоді як громадянам загрожує втрата сплачених авансових коштів власникам житла.

Також ми писали, що система безпеки державної фінустанови "ПриватБанк" знову допустила несанкціоновані списання коштів клієнтів. Як йдеться в одній зі скарг клієнтів, не спрацювали встановлені ліміти на зняття коштів, також банк не запросив підтвердження фінансових операцій.

ПриватБанк грошові перекази Payoneer кешбек

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10:23 Побільшало ворожих ракетоносіїв в у Чорному морі — загроза обстрілів зберігається

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