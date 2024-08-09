ПриватБанк змінив правила популярної послуги — що треба знати

Оплата карткою через касовий апарат. Фото: delo.ua

Державна фінустанова "ПриватБанк" спростила інтернет-підприємцям продаж товарів. Банк запустив оновлений функціонал "Оплати частинами".

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Детальніше про новий функціонал послуги для інтернет-продавців

"ПриватБанк розробив новий функціонал "Оплати частинами" для збільшення продажів в інтернеті", — йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у пресслужбі, тепер в інтернет-торговців є унікальна можливість пропонувати покупцям оплату покупок одночасно платіжною карткою та у "Оплата частинами"/"Миттєва розстрочка".

Для того, щоб почати користуватися новим функціоналом, підприємець має його активувати в налаштуваннях особистого кабінету "Оплати частинами".

Завдяки цьому клієнти магазину зможуть оплачувати вартість покупки частково власними грошима з платіжної картки, а суму залишку оформити в "Оплату частинами" або "Миттєву розстрочку".

У банку вважають, що така можливість дозволить заохотити нових клієнтів з лімітом "Оплати частинами", а також утримати тих, в кого його бракує.

Джерело: ПриватБанк

Особливості сервісу "Оплата частинами"

Як відомо, "Оплата частинами" є найпростішим і найшвидшим способом кредитування клієнтів ПриватБанку. Згідно з ним, вартість товарів ділять рівними частинами на ту кількість місяців, яку клієнт обрав для оформлення послуги.

У фінустанові нагадують, що такий сервіс доступний для торговців:

в інтернет-магазинах;

соціальних мережах;

торговельних майданчиках.

ПриватБанк використовує близько 160 партнерів "Оплати частинами". Підприємці можуть продавати техніку, одяг, меблі, товари для дому, навчання, курси та інші товари.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк та міжнародна платіжна система Payoneer запустили нову програму кешбеків для клієнтів. В її рамках можна отримати до 25 тис. грн.

Раніше ми писали, що клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" нарікають на некоректну роботу терміналів самообслуговування, через що є випадки втрати чималої суми грошей. У банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян.