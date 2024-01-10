ПриватБанк предоставил новые возможности для выплаты зарплат — что изменилось

Карта ПриватБанка. Фото: Privatbank

Государственный ПриватБанк рассказал об очередном обновлении функционала. В этот раз касается выплаты заработных плат.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Как отмечается, изменения касаются бизнес-клиентов ПриватБанка. Теперь им предоставлена возможность выплачивать заработную плату своим подчиненным в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса".

"Бизнес-клиенты ПриватБанка теперь имеют уникальную возможность прямо в смартфоне создавать, редактировать и копировать зарплатные ведомости", — говорится в сообщении.

Благодаря обновленному функционалу мобильного банка для "Приват24 для бизнеса" клиенты смогут не только пересматривать и ставить подписи в уже созданных зарплатных ведомостях, но и создавать новые и производить платежи по ним.

Как объясняют в пресс-службе финучреждения, сейчас "львиная доля" украинского бизнеса выплачивает зарплату работникам именно через ПриватБанк. Благодаря современным технологиям банка можно значительно проще производить выплаты, автоматизировав процесс. Это работает на эффективность бизнеса.

Выбрав вариант выплаты зарплаты именно через ПриватБанк, зачисление можно производить круглосуточно и за несколько минут.

В частности, зачисление зарплаты одной ведомостью на карты этого банка и карты других финучреждений лишает осуществление дополнительной работы по созданию ряда ведомостей, если работники хотят получать выплаты в разных банках.

Также работает отдельная линия консультантов по поддержке бухгалтеров. Специалисты помогут решить зарплатные вопросы.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали, когда могут взимать ежемесячно средства с платежных карт клиентов. Речь идет о дополнительной комиссии по обслуживанию счета, которой можно избежать.

Также мы писали, что ПриватБанк продолжает блокировать доступ к счетам украинцев в рамках финансового мониторинга. Известно о трех основных причинах, по которым финучреждение чаще всего разрывает сотрудничество с клиентами.