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ПриватБанк почав блокувати соціальні картки українців — кому загрожує

28 грудня 2023 10:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Блокування соціальних карток ПриватБанку — кому загрожує арешт
Платіжна картка у руках. Фото: privatbank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний ПриватБанк почав блокувати платіжні картки для соціальних виплат клієнтів. Представники фінустанови пояснили, хто під загрозою втрати доступу до рахунків.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Блокування соціальних карток

Як зазначає один з клієнтів ПриватБанку, фінустанова заблокувала його соціальну картку на підставі постанови про накладення арешту на кошти. Він зауважив, посилаючись на закон, що гроші зі спеціальним режимом користування, тобто соціальні виплати, банк не має права блокувати.

"Текст постанови в якій зазначено, що "крім коштів, що містяться на рахунках, що мають спеціальний режим використання, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, і належать боржнику", — наголошує клієнт.

При цьому у виписці про цільове призначення фінансового рахунку, від ПриватБанку вказано, що саме заблокована платіжна картка має спецпризначення.

"На всі запити банк дає відписку, що діє згідно із Законом України, але сам його порушує", — йдеться у скарзі.

 

ПриватБанк
Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

Представники ПриватБанку повідомили, що арешт накладено через борги. У зв'язку з цим фінустанова може накладати арешт на всі рахунки, зокрема й соціальні, якщо у постанові не зазначається окремо, що відповідний рахунок не може бути заблокований. Також банк має право арештувати конкретний обсяг коштів, який вказаний у постанові, проте не весь рахунок.

Однак не може заарештувати рахунок, якщо у постанові боржника зазначається: "Арештувати усі гроші на рахунках клієнта... окрім коштів, які заборонено вилучати згідно з законом: соціальні виплати, пенсії, зарплати".

 

ПриватБанк
Джерело: Мінфін

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

Новини.LIVE писали також про те, що ПриватБанк запустив новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

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