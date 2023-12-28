Блокування соціальних карток ПриватБанку — кому загрожує арешт

Платіжна картка у руках. Фото: privatbank.ua

Державний ПриватБанк почав блокувати платіжні картки для соціальних виплат клієнтів. Представники фінустанови пояснили, хто під загрозою втрати доступу до рахунків.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Блокування соціальних карток

Як зазначає один з клієнтів ПриватБанку, фінустанова заблокувала його соціальну картку на підставі постанови про накладення арешту на кошти. Він зауважив, посилаючись на закон, що гроші зі спеціальним режимом користування, тобто соціальні виплати, банк не має права блокувати.

"Текст постанови в якій зазначено, що "крім коштів, що містяться на рахунках, що мають спеціальний режим використання, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, і належать боржнику", — наголошує клієнт.

При цьому у виписці про цільове призначення фінансового рахунку, від ПриватБанку вказано, що саме заблокована платіжна картка має спецпризначення.

"На всі запити банк дає відписку, що діє згідно із Законом України, але сам його порушує", — йдеться у скарзі.

Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

Представники ПриватБанку повідомили, що арешт накладено через борги. У зв'язку з цим фінустанова може накладати арешт на всі рахунки, зокрема й соціальні, якщо у постанові не зазначається окремо, що відповідний рахунок не може бути заблокований. Також банк має право арештувати конкретний обсяг коштів, який вказаний у постанові, проте не весь рахунок.

Однак не може заарештувати рахунок, якщо у постанові боржника зазначається: "Арештувати усі гроші на рахунках клієнта... окрім коштів, які заборонено вилучати згідно з законом: соціальні виплати, пенсії, зарплати".

Джерело: Мінфін

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