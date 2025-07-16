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Главная Финансы ПриватБанк обновил услуги — что изменилось для клиентов

ПриватБанк обновил услуги — что изменилось для клиентов

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 07:01
ПриватБанк обновил часть сервисов — что нужно знать
Приложение Приват24 на мобильном устройстве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Часть клиентов государственного "ПриватБанка" с 15 июля 2025 года коснулись изменения. Речь идет об обновлении приложения "Приват24 для бизнеса" для украинских предпринимателей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию финучреждения.

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В банке отметили, что в рамках обновления приложения "Приват24 для бизнеса" до версии 3.30.0 для пользователей Android и iOS клиентам станет доступен расширенный функционал, призванный упростить доступ к банковским сервисам.

Так, изменения коснулись ряда базовых предложений мобильного банкинга:

  • Оформление кредитов

Теперь предпринимателям доступно оформление кредитного лимита "Предпринимательский" прямо в приложении. Туда входит:

  • просмотр условий;
  • подача заявки;
  • подписание кредитного соглашения.

Кроме того, предоставлена возможность управлять имеющимися кредитными соглашениями. А именно: изменять сумму лимита, приостанавливать/возобновлять, полностью погашать.

  • Выписка об операциях

Появилась функция просмотра информационных сообщений, призванная улучшить информированность клиентов об операциях. В частности, такое интерактивное информационное сообщение об операциях повысит прозрачность.

  • Открытие депозитов

Предоставлена возможность по открытию соглашений с подписанием дополнительных документов. Физические лица-предприниматели (ФЛП) смогут открывать договоры со стандартными документами онбординга:

  • речь идет об анкетах CRS о статусе налогового резидентства;
  • справке о гарантировании вкладов.

По данным финучреждения, изменения в функционале "Приват24 для бизнеса" должны сделать банковские операции более удобными и доступными, что упростит управление финансами с гаджетов.

Возможности "Приват24 для бизнеса"

В целом в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" предоставлены следующие возможности для предпринимателей:

  • создавать и обменивать шаблонные документы онлайн;
  • регистрировать налоговые накладные в Едином реестре;
  • работать с налогами;
  • выставлять счета на оплату (инвойсы) между юрлицами и предпринимателями;
  • создавать мгновенные платежи на основе счета-фактуры с автоматически заполненными реквизитами покупателей или продавцов;
  • создавать и подавать отчеты в госорганы онлайн;
  • импортировать документы из других учетных систем;
  • получать бесплатную техподдержку 24/7.

Ранее мы писали о том, что в ПриватБанке с 2026 года некоторые сервисы станут платными. В частности, установят фиксированную плату за услугу по организации международной отправки перевыпущенных пластиковых карт.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке есть услуга "Все SMS", которую можно подключить, когда есть угроза исчезновения интернета. Информирование о снятии наличных, поступлениях, безналичных расчетах будет обходиться ежемесячно в 39 грн.

ПриватБанк банки Приват24 деньги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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