ПриватБанк обновил часть сервисов — что нужно знать

Приложение Приват24 на мобильном устройстве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Часть клиентов государственного "ПриватБанка" с 15 июля 2025 года коснулись изменения. Речь идет об обновлении приложения "Приват24 для бизнеса" для украинских предпринимателей.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию финучреждения.

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В банке отметили, что в рамках обновления приложения "Приват24 для бизнеса" до версии 3.30.0 для пользователей Android и iOS клиентам станет доступен расширенный функционал, призванный упростить доступ к банковским сервисам.

Так, изменения коснулись ряда базовых предложений мобильного банкинга:

Оформление кредитов

Теперь предпринимателям доступно оформление кредитного лимита "Предпринимательский" прямо в приложении. Туда входит:

просмотр условий;

подача заявки;

подписание кредитного соглашения.

Кроме того, предоставлена возможность управлять имеющимися кредитными соглашениями. А именно: изменять сумму лимита, приостанавливать/возобновлять, полностью погашать.

Выписка об операциях

Появилась функция просмотра информационных сообщений, призванная улучшить информированность клиентов об операциях. В частности, такое интерактивное информационное сообщение об операциях повысит прозрачность.

Открытие депозитов

Предоставлена возможность по открытию соглашений с подписанием дополнительных документов. Физические лица-предприниматели (ФЛП) смогут открывать договоры со стандартными документами онбординга:

речь идет об анкетах CRS о статусе налогового резидентства;

справке о гарантировании вкладов.

По данным финучреждения, изменения в функционале "Приват24 для бизнеса" должны сделать банковские операции более удобными и доступными, что упростит управление финансами с гаджетов.

Возможности "Приват24 для бизнеса"

В целом в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" предоставлены следующие возможности для предпринимателей:

создавать и обменивать шаблонные документы онлайн;

регистрировать налоговые накладные в Едином реестре;

работать с налогами;

выставлять счета на оплату (инвойсы) между юрлицами и предпринимателями;

создавать мгновенные платежи на основе счета-фактуры с автоматически заполненными реквизитами покупателей или продавцов;

создавать и подавать отчеты в госорганы онлайн;

импортировать документы из других учетных систем;

получать бесплатную техподдержку 24/7.

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