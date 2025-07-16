ПриватБанк обновил часть сервисов — что нужно знать

ПриватБанк обновил услуги — что изменилось для клиентов
Часть клиентов государственного "ПриватБанка" с 15 июля 2025 года коснулись изменения. Речь идет об обновлении приложения "Приват24 для бизнеса" для украинских предпринимателей.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию финучреждения.
Что предусматривают изменения для бизнес-клиентов ПриватБанка
В банке отметили, что в рамках обновления приложения "Приват24 для бизнеса" до версии 3.30.0 для пользователей Android и iOS клиентам станет доступен расширенный функционал, призванный упростить доступ к банковским сервисам.
Так, изменения коснулись ряда базовых предложений мобильного банкинга:
- Оформление кредитов
Теперь предпринимателям доступно оформление кредитного лимита "Предпринимательский" прямо в приложении. Туда входит:
- просмотр условий;
- подача заявки;
- подписание кредитного соглашения.
Кроме того, предоставлена возможность управлять имеющимися кредитными соглашениями. А именно: изменять сумму лимита, приостанавливать/возобновлять, полностью погашать.
- Выписка об операциях
Появилась функция просмотра информационных сообщений, призванная улучшить информированность клиентов об операциях. В частности, такое интерактивное информационное сообщение об операциях повысит прозрачность.
- Открытие депозитов
Предоставлена возможность по открытию соглашений с подписанием дополнительных документов. Физические лица-предприниматели (ФЛП) смогут открывать договоры со стандартными документами онбординга:
- речь идет об анкетах CRS о статусе налогового резидентства;
- справке о гарантировании вкладов.
По данным финучреждения, изменения в функционале "Приват24 для бизнеса" должны сделать банковские операции более удобными и доступными, что упростит управление финансами с гаджетов.
Возможности "Приват24 для бизнеса"
В целом в мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" предоставлены следующие возможности для предпринимателей:
- создавать и обменивать шаблонные документы онлайн;
- регистрировать налоговые накладные в Едином реестре;
- работать с налогами;
- выставлять счета на оплату (инвойсы) между юрлицами и предпринимателями;
- создавать мгновенные платежи на основе счета-фактуры с автоматически заполненными реквизитами покупателей или продавцов;
- создавать и подавать отчеты в госорганы онлайн;
- импортировать документы из других учетных систем;
- получать бесплатную техподдержку 24/7.
Ранее мы писали о том, что в ПриватБанке с 2026 года некоторые сервисы станут платными. В частности, установят фиксированную плату за услугу по организации международной отправки перевыпущенных пластиковых карт.
Также мы рассказывали, что в ПриватБанке есть услуга "Все SMS", которую можно подключить, когда есть угроза исчезновения интернета. Информирование о снятии наличных, поступлениях, безналичных расчетах будет обходиться ежемесячно в 39 грн.
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