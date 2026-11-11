Картка ПриватБанку у руці. Фото: Новини.LIVE

Карткою ПриватБанку можна платити за кордоном так само, як і в Україні. Але варто знати про місячні ліміти, які банк встановив за межами країни. Вони стосуються не лише покупок у магазинах, а й оплати різних послуг. Водночас на оренду житла дозволено витрачати набагато більше. Відомо, які суми доступні українцям у листопаді.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк.

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Скільки можна витратити з картки ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку можуть витрачати з гривневої картки за кордоном до 200 000 гривень на місяць. Це обмеження стосується оплати товарів, робіт та послуг. Наприклад, покупок у магазинах, розрахунків у кафе та інших платежів. Сюди ж банк враховує і SWIFT-перекази для оплати товарів і послуг.

Які витратити дозволені на житло за кордоном

Якщо ви живете за кордоном і орендуєте квартиру, для таких витрат діє більший ліміт. На оренду житла та інші послуги проживання можна витратити до 500 000 гривень на місяць. Але платити треба з валютного рахунку. Банк рахує і перекази SWIFT, і платежі карткою за житло.

Скільки валюти можна купити у Приват24

Якщо хочете купити долари чи євро перед поїздкою, це можна зробити через Приват24. За місяць банк дозволяє купити безготівкову валюту на 200 000 гривень.

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Першого числа кожного місяця ліміт оновлюється. При цьому гроші, які ви витратили на купівлю валюти, не віднімають від ліміту на покупки за кордоном.

Як переказати гроші за кордон через Приват24

Через ПриватБанк можна також надсилати гроші за кордон за допомогою SWIFT. Такі перекази доступні з валютних рахунків, якщо потрібно заплатити за товари чи послуги для себе. У мобільному застосунку Приват24:

Натисніть "Ще". Виберіть "SWIFT". Натисніть "Надіслати".

Якщо користуєтеся Приват24 на комп'ютері, відкрийте "Сервіси", потім "Перекази" та "SWIFT".

Раніше Новини.LIVE писали, скільки готівки клієнти ПриватБанку можуть зняти у листопаді. Через касу банку дозволено отримати до 100 000 гривень на день, а за кордоном із гривневої картки — до 12 500 гривень за сім днів. Для валютних рахунків діє окремий ліміт — до 200 000 гривень в еквіваленті на добу.

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