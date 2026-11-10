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Главная Финансы Переводы между картами ПриватБанка: какие суммы разрешены до конца ноября

Переводы между картами ПриватБанка: какие суммы разрешены до конца ноября

Ua ru
10 ноября 2026 07:01
Лимиты на переводы в ПриватБанке: сколько денег можно переводить в ноябре Новини.LIVE
Украинцы возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, пользующиеся картами ПриватБанка, могут столкнуться с ограничениями при переводе денег. Для большинства клиентов установлена фиксированная сумма, которую нельзя превышать. К тому же банк учитывает переводы со всех карт человека. Также в месячный лимит стали включать и некоторые платежи, которые ранее считались отдельно. Известно, сколько денег разрешено переводить в ноябре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПриватБанка.

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Сколько денег можно перевести через ПриватБанк

В ноябре для большинства клиентов ПриватБанка действует месячный лимит в 100 000 гривен на исходящие переводы. Но если банк отнес клиента к категории высокого риска, сумма будет меньше — 50 000 гривен в месяц.

Отдельно действуют ограничения на количество операций и получение денег:

  • Исходящие переводы — до 200 операций в месяц.
  • Получение переводов по Украине — до 1 миллиона гривен и не более 350 операций в месяц.
  • Получение денег через международные сервисы — до 399 999 гривен и не более 50 поступлений в месяц.

Банк учитывает все операции с первого по последний календарный день месяца. Если человек достиг хотя бы одного из этих ограничений, следующий перевод могут заблокировать.

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Какие переводы учитываются в лимите

С 1 сентября 2026 года ПриватБанк расширил перечень операций, которые входят в месячный лимит. Теперь банк учитывает:

  • переводы с карты на карту другого человека;
  • переводы по реквизитам IBAN;
  • переводы на счета ФЛП;
  • переводы на счета юридических лиц.

В то же время это ограничение не коснулось оплаты коммунальных услуг и налогов. Также банк не учитывает переводы между собственными картами.

Как увеличить лимит на переводы в ПриватБанке

Если вам нужно переводить более 100 000 гривен в месяц, можно попросить банк увеличить лимит. Для этого придется предоставить документы, подтверждающие происхождение ваших средств.

В зависимости от источника дохода ПриватБанк может запросить:

  • Если вы получаете зарплату — справку о доходах или форму ОК-7.
  • Если занимаетесь бизнесом — налоговую декларацию с квитанцией №2, договоры или накладные.
  • Если продали имущество — договор купли-продажи, заключенный в течение последних трех лет.
  • Если получили наследство или подарок — документы о наследстве или договор дарения.
  • Если получаете дивиденды — протокол общего собрания, финансовые и налоговые документы.
  • Если собираете деньги на волонтерскую деятельность — документы о благотворительной деятельности, чеки, договоры или письма от фондов.

Подать заявку на увеличение лимита можно несколькими способами:

  1. Через Приват24. Когда человек использовал 50%, 80% или 100% своего лимита, банк может отправить уведомление с предложением заполнить заявку.
  2. Обратиться в чат "Помощь онлайн".
  3. Позвонить по номеру 3700.
  4. Лично в отделении ПриватБанка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как сменить банк для получения зарплаты. Украинцы могут самостоятельно выбрать карту ПриватБанка, даже если работодатель сотрудничает с другим учреждением. Для этого достаточно открыть счет, получить IBAN и подать письменное заявление в бухгалтерию.

Также Новини.LIVE писали об условиях для владельцев премиальных карт Visa в ПриватБанке. В ноябре для бесплатного доступа к дополнительным услугам необходимо тратить от 10 000 до 30 000 гривен в месяц в зависимости от типа карты. Если не выполнить это условие, бизнес-залы в аэропортах, Fast Track и другие привилегии могут стать платными.

ПриватБанк деньги денежные переводы банковские карты лимиты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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