Украинцы возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, пользующиеся картами ПриватБанка, могут столкнуться с ограничениями при переводе денег. Для большинства клиентов установлена фиксированная сумма, которую нельзя превышать. К тому же банк учитывает переводы со всех карт человека. Также в месячный лимит стали включать и некоторые платежи, которые ранее считались отдельно. Известно, сколько денег разрешено переводить в ноябре.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПриватБанка.

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Сколько денег можно перевести через ПриватБанк

В ноябре для большинства клиентов ПриватБанка действует месячный лимит в 100 000 гривен на исходящие переводы. Но если банк отнес клиента к категории высокого риска, сумма будет меньше — 50 000 гривен в месяц.

Отдельно действуют ограничения на количество операций и получение денег:

Исходящие переводы — до 200 операций в месяц.

Получение переводов по Украине — до 1 миллиона гривен и не более 350 операций в месяц.

Получение денег через международные сервисы — до 399 999 гривен и не более 50 поступлений в месяц.

Банк учитывает все операции с первого по последний календарный день месяца. Если человек достиг хотя бы одного из этих ограничений, следующий перевод могут заблокировать.

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Какие переводы учитываются в лимите

С 1 сентября 2026 года ПриватБанк расширил перечень операций, которые входят в месячный лимит. Теперь банк учитывает:

переводы с карты на карту другого человека;

переводы по реквизитам IBAN;

переводы на счета ФЛП;

переводы на счета юридических лиц.

В то же время это ограничение не коснулось оплаты коммунальных услуг и налогов. Также банк не учитывает переводы между собственными картами.

Как увеличить лимит на переводы в ПриватБанке

Если вам нужно переводить более 100 000 гривен в месяц, можно попросить банк увеличить лимит. Для этого придется предоставить документы, подтверждающие происхождение ваших средств.

В зависимости от источника дохода ПриватБанк может запросить:

Если вы получаете зарплату — справку о доходах или форму ОК-7.

Если занимаетесь бизнесом — налоговую декларацию с квитанцией №2, договоры или накладные.

Если продали имущество — договор купли-продажи, заключенный в течение последних трех лет.

Если получили наследство или подарок — документы о наследстве или договор дарения.

Если получаете дивиденды — протокол общего собрания, финансовые и налоговые документы.

Если собираете деньги на волонтерскую деятельность — документы о благотворительной деятельности, чеки, договоры или письма от фондов.

Подать заявку на увеличение лимита можно несколькими способами:

Через Приват24. Когда человек использовал 50%, 80% или 100% своего лимита, банк может отправить уведомление с предложением заполнить заявку. Обратиться в чат "Помощь онлайн". Позвонить по номеру 3700. Лично в отделении ПриватБанка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как сменить банк для получения зарплаты. Украинцы могут самостоятельно выбрать карту ПриватБанка, даже если работодатель сотрудничает с другим учреждением. Для этого достаточно открыть счет, получить IBAN и подать письменное заявление в бухгалтерию.

Также Новини.LIVE писали об условиях для владельцев премиальных карт Visa в ПриватБанке. В ноябре для бесплатного доступа к дополнительным услугам необходимо тратить от 10 000 до 30 000 гривен в месяц в зависимости от типа карты. Если не выполнить это условие, бизнес-залы в аэропортах, Fast Track и другие привилегии могут стать платными.