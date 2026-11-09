Женщина возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В ноябре клиенты ПриватБанка могут снимать до 100 000 грн в сутки со своего гривневого счета и до 200 000 грн в эквиваленте с валютного счета. Последний лимит был увеличен в августе 2026 года. При этом для банкоматов, касс и снятия средств за рубежом действуют отдельные ограничения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

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Сколько наличных можно снять в ПриватБанке в ноябре

Согласно действующим условиям банка, сумма зависит от валюты счета и способа получения денег.

В частности, при использовании банкоматов ПриватБанка действуют следующие ограничения:

до 40 000 грн протягом трьох годин — для більшості клієнтів;

до 20 000 грн протягом трьох годин — для окремих категорій клієнтів відповідно до вимог фінансового моніторингу;

до 100 000 грн на добу — з особистого рахунку в гривні;

до 200 000 грн в еквіваленті на добу — з рахунку в іноземній валюті.

Если клиент снимает деньги через кассу отделения, действуют другие ограничения. С личного счета в гривне можно получить до 100 000 грн в день, а с валютного — до 200 000 грн в эквиваленте. Для получения значительной суммы банк рекомендует заранее заказать наличные через Приват24 или по номеру 3700.

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Что изменилось в лимитах ПриватБанка в 2026 году

Важное изменение произошло 11 августа 2026 года. После смягчения валютных ограничений Национальным банком Украины ПриватБанк увеличил дневной лимит на снятие наличной валюты со 100 000 до 200 000 грн в эквиваленте.

Таким образом, клиенты получили возможность снимать вдвое больше наличной валюты со своих счетов. Новое ограничение распространяется на снятие средств как в Украине, так и за рубежом.

В то же время для личных гривневых счетов физических лиц сохраняется ограничение в 100 000 грн в сутки. Исключение предусмотрено для отдельных выплат, в частности заработной платы и социальной помощи.

Какие лимиты действуют на снятие наличных за рубежом

Для клиентов, пользующихся картами ПриватБанка за пределами Украины, также предусмотрены отдельные ограничения.

Если деньги снимаются с гривневой карты, лимит составляет 12 500 грн в эквиваленте в течение семи календарных дней. Для валютных счетов доступно до 200 000 грн в эквиваленте в сутки.

Также стоит учитывать комиссию. За снятие наличных с карт ПриватБанка за рубежом банк взимает 2% от суммы операции.

Кроме того, клиенты могут получить до 6 000 грн наличными при оплате товаров в торговых сетях, аптеках и на автозаправочных станциях. Конкретная сумма зависит от торговой точки: например, на кассах АЗС «Укрнафта» можно получить до 5 000 грн, а в некоторых магазинах и аптеках действуют более низкие ограничения.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие ограничения на снятие наличных действуют в ПриватБанке в ноябре. Лимиты зависят от способа получения денег, типа счета и валюты карты. Также важно учитывать ограничения на операции с картами других банков.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк может временно отключать банкоматы и терминалы. Такие ограничения могут повлиять на доступ клиентов к наличным средствам и банковским услугам. Поэтому стоит заранее знать, когда могут возникнуть перебои в работе устройств.