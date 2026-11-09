Жінка біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У листопаді клієнти ПриватБанку можуть знімати до 100 000 грн на добу з особистого гривневого рахунку та до 200 000 грн в еквіваленті з валютного. Останній ліміт збільшили в серпні 2026 року. Водночас для банкоматів, кас і зняття коштів за кордоном діють окремі обмеження.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк.

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Скільки готівки можна зняти у ПриватБанку в листопаді

За актуальними умовами банку, сума залежить від валюти рахунку та способу отримання грошей.

Зокрема, через банкомати ПриватБанку діють такі обмеження:

до 40 000 грн протягом трьох годин — для більшості клієнтів;

до 20 000 грн протягом трьох годин — для окремих категорій клієнтів відповідно до вимог фінансового моніторингу;

до 100 000 грн на добу — з особистого рахунку в гривні;

до 200 000 грн в еквіваленті на добу — з рахунку в іноземній валюті.

Якщо клієнт знімає гроші через касу відділення, діють інші обмеження. З особистого гривневого рахунку можна отримати до 100 000 грн на день, а з валютного — до 200 000 грн в еквіваленті. Для отримання значної суми банк радить заздалегідь замовити готівку через Приват24 або за номером 3700.

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Що змінилося у лімітах ПриватБанку у 2026 році

Важлива зміна відбулася 11 серпня 2026 року. Після пом'якшення валютних обмежень Національним банком України ПриватБанк збільшив денний ліміт на зняття готівкової валюти зі 100 000 до 200 000 грн в еквіваленті.

Таким чином, клієнти отримали можливість знімати вдвічі більше готівкової валюти зі своїх рахунків. Нове обмеження поширюється на зняття коштів як в Україні, так і за кордоном.

Водночас для особистих гривневих рахунків фізичних осіб зберігається обмеження у 100 000 грн на добу. Виняток передбачений для окремих виплат, зокрема заробітної плати та соціальної допомоги.

Які ліміти діють на зняття готівки за кордоном

Для клієнтів, які користуються картками ПриватБанку за межами України, також передбачені окремі обмеження.

Якщо гроші знімають із гривневої картки, ліміт становить 12 500 грн в еквіваленті протягом семи календарних днів. Для валютних рахунків доступно до 200 000 грн в еквіваленті на добу.

Також варто враховувати комісію. За зняття готівки з карток ПриватБанку за кордоном банк стягує 2% від суми операції.

Окремо клієнти можуть отримати до 6 000 грн готівкою під час оплати товарів у торговельних мережах, аптеках та на автозаправних станціях. Конкретна сума залежить від торговельної точки: наприклад, на касах АЗС "Укрнафта" можна отримати до 5 000 грн, а в деяких магазинах та аптеках діють нижчі обмеження.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які обмеження на зняття готівки діють у ПриватБанку в листопаді. Ліміти залежать від способу отримання грошей, типу рахунку та валюти картки. Також важливо враховувати обмеження на операції з картками інших банків.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк може тимчасово вимикати банкомати й термінали. Такі обмеження можуть вплинути на доступ клієнтів до готівки та банківських послуг. Тому варто заздалегідь знати, коли можуть виникнути перебої в роботі пристроїв.