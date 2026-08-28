ПриватБанк обновит тарифы в сентябре: что изменится

Банковская карта и телефон. Фото: Новини.LIVE

С 1 сентября в госфинучреждении "ПриватБанк" ожидаются определенные тарифные изменения, которые коснутся международных денежных переводов. Согласно планам банка, осенью подойдут к концу льготные условия для соответствующих финансовых операций, которые неоднократно пролонгировали в рамках акционной программы для поддержки тех, кто из-за границы отправляет средства родным во время войны.

О том, какие изменения предусмотрены в банке, рассказывают Новини.LIVE.

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Что будет с тарифами для клиентов ПриватБанка в сентябре

Согласно ранее озвученным намерениям, с сентября у украинских граждан больше не будет возможности воспользоваться пониженными комиссиями во время осуществления операций международных переводов.

Согласно планам, со следующего месяца все клиенты станут платить стандартные комиссии. Ожидается, что перестанут работать льготные тарифы. Установят:

1,5% вместо 1% за переводы средств с карты иностранного банка на карту ПриватБанка; 2% вместо 1% от суммы (минимум 50 грн) за переводы с валютной карты ПриватБанка на зарубежные карты.

Банк уже несколько раз продлевал действие пониженных комиссий из-за популярности таких операций и актуальности во время войны. Финучреждение, со своей стороны, решило поддержать соотечественников за границей, регулярно отправляющих средства своим родным.

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Поскольку с 1 сентября клиенты будут вынуждены платить полную стоимость комиссии, в банке рекомендовали в последние дни августа воспользоваться тарифами по льготным условиям.

Как осуществить переводы с пониженными комиссиями в ПриватБанке

Согласно условиям акционной программы, льготные тарифы касаются переводов с карт Mastercard зарубежных банков на карты Mastercard ПриватБанка и наоборот.

Такие операции можно совершать следующим образом:

через портал "Приват24", выбрав в меню опцию "Переводы" и нажав на раздел "На карту";

через мобильное приложение "Приват24", выбрав в меню пункт "Перевести".

Также следует учитывать изменения для валютных операций, введенные летом, относительно новых лимитов в месяц:

200 000 грн — на приобретение безналичной иностранной валюты;

200 000 грн — на снятие наличной валюты с валютных счетов в Украине и за рубежом;

200 000 грн — на осуществление расчетов за рубежом гривневыми карточками;

200 000 грн — на переводы в иностранной валюте со счета на счет (в частности SWIFT-перевод).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из клиентов ПриватБанк возвращает до 50% от оплаты за одну из услуг. Как уточнили в банке, речь идет об акции, которая дает скидки на сервис вызова "Uklon". Владельцы премиальных карт Mastercard могут получить до половины суммы при оплате за такую услугу.

Еще Новини.LIVE писали о том, кому ПриватБанк начислит на карты 2 000 грн. Речь идет о госпомощи "Скрининг здоровья 40+" на медобследование для 40-летних украинцев. В частности, клиенты могут оформить выплаты на карты на комплексное обследование через этот государственный банк. Инициатива призвана сделать раннюю диагностику распространенных заболеваний.