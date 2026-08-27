ПриватБанк предоставляет скидки для карт Mastercard: кому обещают кэшбэк в размере 50%

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

До 15 сентября 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" оплата картами международной платежной системы Mastercard за одну из услуг будет осуществляться на особых условиях. В рамках акционной программы при соблюдении определенных правил клиентам сразу вернут на счета до 50% от суммы.

О том, при каких условиях банк предоставит скидки, пишет издание Новини.LIVE.

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Кому из клиентов ПриватБанк вернет до 50% от суммы оплаты

Как сообщили в банке, речь идет об акционной программе, предусматривающей существенные скидки на услуги украинского онлайн-сервиса для вызова автомобилей "Uklon". Владельцам премиальных карт международной системы Mastercard от ПриватБанка мгновенно будут возвращать до половины суммы при оплате соответствующей автоуслуги.

Воспользоваться такими возможностями можно будет до середины сентября 2026 года. Участники акции смогут сэкономить до 50%, а размер скидки будет зависеть от вида премиальной карты Mastercard, с которой будут совершаться поездки:

для карт World Black Edition — до 100 грн на две поездки ежемесячно;

для карт World Elite — до 150 грн на три поездки каждый месяц.

Программа доступна на всей территории страны, где можно пользоваться услугами онлайн-сервиса Uklon, за исключением территорий, признанных оккупированными.

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При этом скидки не подлежат налогообложению или другим обязательным платежам.

Как присоединиться к программе ПриватБанка

По условиям банка, принять участие в акционной программе и начать получать скидки на поездки Uklon смогут исключительно совершеннолетние клиенты банка, у которых открыты премиальные карты Mastercard World Black Edition/Mastercard World Elite.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо выполнить следующие действия:

Необходимо загрузить/открыть приложение Uklon; Добавить одну из премиальных карт (Mastercard World Black Edition/Mastercard World Elite) в качестве способа оплаты в Uklon в разделе "Оплата"; Оформить заказ такси; Автоматически получить скидку в размере до 50%.

Согласно правилам, скидки предоставляются только при условии добавления премиальной карты Mastercard и выбора ее в качестве способа оплаты, другие варианты оплаты не подпадают под условия акции. В частности, воспользоваться такой возможностью нельзя при оплате через Apple Pay/Google Pay или наличными.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пенсионерам не переплачивать за коммуналку в ПриватБанке. Пожилые люди могут оплачивать коммунальные услуги без дополнительных комиссий, однако есть условия. Для этого нужно использовать "Карты для выплат". Также будет действовать нулевая комиссия, если оплату производить банковскими картами, а не наличными.

Еще Новини.LIVE писали, что ПриватБанк предоставит 100% кэшбэка за жилищно-коммунальные услуги при оплате через приложение до 15 октября 2026 года. Банк будет возвращать до 5 000 грн. Всего планируется выбрать 300 победителей. Целью данной акции является популяризация безналичных платежей среди украинцев.