ПриватБанк оновить тарифи у вересні: що зміниться

Банківська картка та телефон. Фото: Новини.LIVE

З 1 вересня у держфінустанові "ПриватБанк" очікуються певні тарифні зміни, які торкнуться міжнародних грошових переказів. Згідно з планами банку, восени добіжать кінця пільгові умови для відповідних фінансових операцій, що неодноразово пролонгували у рамках акційної програми для підтримки тих, хто з-за кордону відправляє кошти рідним під час війни.

Про те, які зміни передбачені у банку, розповідають Новини.LIVE.

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Що буде з тарифами для клієнтів ПриватБанку у вересні

Відповідно до раніше озвучених намірів, з вересня українські громадяни більше не матимуть змоги скористатися зниженими комісіями під час здійснення операцій міжнародних переказів.

Згідно з планами, з наступного місяця всі клієнти почнуть платити стандартні комісії. Очікується, що перестануть працювати пільгові тарифи. Встановлять:

1,5% замість 1% за перекази коштів із картки іноземного банку на картку ПриватБанку; 2% замість 1% від суми (мінімум 50 грн) за перекази з валютної картки ПриватБанку на закордонні картки.

Банк вже кілька разів продовжува дію знижених комісій через популярність таких операцій та актуальність під час війни. Фінустанова, зі свого боку, вирішила підтримати співвітчизників за кордоном, які регулярно відправляють кошти своїм рідним.

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Оскільки з 1 вересня клієнти будуть змушені платити повну вартість комісії, у банку рекомендували в останні дні серпня скористатися тарифами за пільговими умовами.

Як здійснити перекази зі зниженими комісіями у ПриватБанку

Зігдно з умовами акційної програми, пільгові тарифи стосуються переказів з карт Mastercard закордонних банків на карти Mastercard ПриватБанку та навпаки.

Такі операції можна здійснювати наступним чином:

через портал "Приват24", обравши у меню опцію "Перекази" та натиснувши на розділ "На картку";

через мобільний застосунок "Приват24", обравши у меню пункт "Переказати".

Також варто зважати на зміни для валютних операцій, запроваджені влітку, щодо нових лімітів на місяць:

200 000 грн — на придбання безготівкової іноземної валюти;

200 000 грн — на зняття готівкової валюти з валютних рахунків в Україні та за кордоном;

200 000 грн — на здійснення розрахунків за кордоном гривневими картками;

200 000 грн — на перекази в іноземній валюті з рахунку на рахунок (зокрема SWIFT-переказ).

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому з клієнтів ПриватБанк повертає до 50% від оплати за одну з послуг. Як уточнили у банку, йдеться про акцію, що дає знижки на сервіс виклику авто "Uklon". Власники преміальних карт Mastercard можуть отримати до половини суми під час оплати за таку послугу.

Ще Новини.LIVE писали про те, кому ПриватБанк нарахує на картки 2 000 грн. Йдеться про держдопомогу "Скринінг здоров’я 40+" на медобстеження для 40-річних українців. Зокрема, клієнти мають можливість оформити виплати на карти на комплексне обстеження через цей державний банк. Ініціатива покликана зробити ранню діагностику поширених хвороб.