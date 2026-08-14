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Главная Финансы Клиенты ПриватБанка получат до 500 грн за расчеты: условия

Клиенты ПриватБанка получат до 500 грн за расчеты: условия

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Дата публикации 14 августа 2026 07:01
ПриватБанк выплатит до 500 грн на два вида карт: кто и как может получить
Отделение банка, карта в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

До 15 сентября 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" действует программа, предусматривающая выплату денежного вознаграждения в размере до 500 грн. Банк обещает начислить эту сумму владельцам двух типов банковских карт при соблюдении определенных условий.

О том, при каких условиях можно получить вознаграждение, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто и как может получить на карты ПриватБанка до 500 грн

Как отмечают в госфинучреждении, владельцы карт международных платежных систем Mastercard и Visa от ПриватБанка имеют шанс получить денежное вознаграждение в рамках акции "Лимит с кэшбэком на день рождения".

Согласно правилам, предусмотрено вознаграждение в виде кэшбэка в размере 3%. Максимальная сумма, на которую сможет рассчитывать один участник акции за весь срок ее проведения, составит 500 грн (с учетом налога на доходы физических лиц и военного сбора).

"До 15 сентября 2026 года 3% кэшбэка в супермаркетах и ресторанах при оплате с кредитных средств карты "Универсальная" или "Универсальная Gold", — говорится в объявлении банка.

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Средства будут начислены при расчетах платежной картой с кредитных средств в течение семи дней в торговых точках в категории "Супермаркеты и продукты", а также в категории "Рестораны, кафе и бары".

Как принять участие в акционной программе ПриватБанка

Граждане, желающие принять участие в акции "Лимит с кэшбэком на день рождения", должны соблюдать следующие условия:

  • иметь действующую карту "Универсальная" или "Универсальная Gold" систем Mastercard и Visa от ПриватБанка;
  • осуществить оплату в торговых точках в категориях "Супермаркеты и продукты" и "Рестораны, кафе и бары";
  • уложиться в семидневный срок, отведенный на начисление кэшбэка.

В банке отмечают, что расплачиваться можно:

  1. в торговых точках за товары с МСС-кодами: 5411, 5499, 5921, 5422, 5441, 5462, 5993, 5451, 5300, 5965, 5998;
  2. в заведениях общественного питания с МСС-кодами: 5812, 5813, 5814, 5811.

В то же время не будут участвовать в акции и не считаются платежными операциями для данной оплаты следующие способы:

  • почтовым переводом в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными постановлением правительства № 270;
  • в пунктах доставки/выдачи покупок наличными или другим платежным инструментом, кроме платежной карты;
  • по банковским реквизитам на счет (IBAN) или на карту, если оплата осуществляется не в месте проведения акции.

Программа распространяется на всю территорию Украины, за исключением территорий, признанных временно оккупированными.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 14 августа в ПриватБанке действует программа по предоставлению денежного вознаграждения до 10 000 грн. Банк возвращает клиентам стоимость транспортных билетов по Европе. В частности, ежемесячно 30 участников получат вознаграждение в виде кэшбэка за приобретенные билеты.

Еще Новини.LIVE писали, что до 15 октября этого года ПриватБанк разыгрывает кэшбэк за оплату услуг. Ежемесячно победители акции получают вознаграждения. В рамках программы банк возвращает клиентам деньги, потраченные на коммунальные услуги, интернет и телевидение. Однако сумма не сможет превысить 5 000 грн на одного человека в течение отдельного этапа акции.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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