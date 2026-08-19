ПриватБанк выплачивает 2 000 грн на карты одной категории клиентов: условия

Банковская карта ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE

В августе 2026 года одной категории клиентов государственного финансового учреждения "ПриватБанк" предоставлено право подавать заявки на зачисление 2 000 грн на карты. Согласно условиям программы, речь идет о предоставлении средств, которые можно будет использовать на четко определенный перечень медицинских обследований украинским гражданам в возрасте старше 40 лет.

О том, как получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому ПриватБанк начисляет на карты 2 000 грн

Речь идет о реализации государственной денежной помощи "Скрининг здоровья 40+" на медицинские обследования для каждого 40-летнего украинского гражданина.

В частности, клиентам доступна возможность оформления выплат на карты на комплексное медицинское обследование через государственный ПриватБанк.

Национальная инициатива, направленная на раннюю диагностику наиболее распространенных заболеваний украинцев старшего возраста. Речь идет об обследовании на предмет выявления:

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сердечно-сосудистых заболеваний; Сахарного диабета; Проблем психического здоровья.

В августе такая возможность стала доступна всем, кто отметил 40-летие.

Как получить средства через ПриватБанк

Согласно условиям программы, для начисления соответствующих выплат в рамках национальной программы гражданам, прежде всего, необходимо открыть специальную карту в ПриватБанке.

Всего предусмотрено два способа зачисления средств, в зависимости от того, пользуется ли человек цифровыми сервисами. Карты для выплат могут быть как виртуальными, так и физическими.

Для первого варианта получения средств необходимо иметь:

телефон с поддержкой NFC;

мобильное приложение государственных услуг "Дія";

в приложении — цифровой документ в виде ID-карты.

Если у клиентов нет современных смартфонов с NFC, то такие карты можно открыть в банковском отделении и заказать пластик.

Далее необходимо будет обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и подать заявку.

Средства с карты можно будет использовать только для оплаты анализов и обследований в медицинских учреждениях:

с кодами деятельности (MCC 8011, 8062, 8099, 8071);

зарегистрированные в программе Минздрава.

Согласно условиям, снять наличные с таких карт или перевести средства на другие счета будет невозможно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке в рамках одной из акций начислят 300 грн. Речь идет о возможности порекомендовать продукты банка кому-то из друзей. Финучреждение начислит на карты по 150 грн обоим. Такие суммы будут выплачены в рамках программы лояльности "Привет". При этом у клиентов есть неограниченные возможности в отношении количества подобных приглашений.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке можно получить вознаграждение по акции "Лимит с кэшбэком на день рождения". Согласно условиям, владельцы карт Mastercard и Visa смогут получить кэшбэк в размере 3%. Максимальная выплата, на которую смогут рассчитывать участники за период акции, составит 500 грн с учетом удержания налогов.