Блокировка счетов — ПриватБанк не позволяет в некоторых случаях пересылать деньги

Банковская карта. Фото: УНИАН

Государственное финучреждение "ПриватБанк" не разрешает гражданам пересылать деньги своим бывшим клиентам, с которыми разорвали сотрудничество и открыли счета в других банках. О невозможности перевести деньги на имя таких лиц жалуются клиенты.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Как отмечается в сообщении, банк разорвал с клиентом сотрудничество. Он открыл счет в другом банке как физлицо-предприниматель, однако оказалось, что на его счет в новом банке с карты ПриватБанка невозможно перевести средства.

"Пишу за ситуацию мужа. Летом ПриватБанк разорвал отношения, поскольку карта мужа попала под финмониторинг и за 20 тыс. грн ± поступлений в месяц, банк разорвал отношения, ну боже с ним с тем Приватом, деньги забрали и забыли за него. В сентябре муж открыл ФЛП, счет открыли в Моно, работал спокойно в течение месяца, и здесь, прикол, клиенты мужа не могут перевести ему деньги за товар со своих карт и расчетных счетов из ПриватБанка! И только с Привата, с остальных банков никаких проблем! Подумали, глюк, ну бывает… Ан нееет, не глюк, и через два дня тоже самое!", — говорится в жалобе.

Женщина отметила, что ПриватБанк пишет своим клиентам следующее: "К сожалению, осуществить прием платежей в адрес данной компании в нашем банке невозможно! Вынуждены Вам отказать в данном платеже!"

"Все, занавес, наработались… При обращении в поддержку Привата никаких объяснений не дают! А клиентов, у которых только один банк, и тот Приват, очень много (и, как оказалась, такая же проблема не только у мужа, а у многих кого-то, отшил, Приват, а теперь вставляет палки в колеса для предпринимателей!). Повышаем экономику страны!", — резюмировала женщина.

Жалоба. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

Представители банка не стали уточнять детали, почему ограничили права своих клиентов осуществлять переводы на счета в других банках. Там отметили, что банк работает исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно-правовыми актами Национального банка, регулирующими отношения в секторе банковской деятельности.

Все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям по безопасности и соблюдению правил финмониторинга в Украине.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В настоящее время обслуживание вашего мужа ограничено. Для зачисления средств от других пользователей на другой счет, рекомендуем использовать каналы пополнения банка, в котором он открыт", — говорится в пояснении.

Что еще стоит знать

Напомним, с клиентки ПриватБанк автоматически списал денежные средства со счетов. Женщина получила на карточку 1799 гривен от Фонда социального страхования Украины, но эти средства были автоматически списаны банком, теперь она требует их возврата.

Также мы писали, что с клиента ПриватБанка взыскали в судебном порядке 13,62 тыс. гривен задолженности по телу кредита с похищенных карт. В суд подалао само финучреждение.