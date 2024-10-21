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ПриватБанк списав у клієнтки соцвиплати — на чию сторону став суд

21 жовтня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнти ПриватБанку скаржаться на незаконне списання грошей — деталі судової справи
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнти ПриватБанку скаржаться на автоматичне списання коштів з рахунків. Жінка отримала на картку 1 799 гривень від Фонду соціального страхування України, але ці кошти були автоматично списані банком. Тепер вона вимагає їх повернення.

Про це йдеться у рішенні Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

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Деталі справи

20 листопада 2020 року жінка отримала на картку 1 799 гривень від Фонду соціального страхування України. Однак ці кошти були автоматично списані ПриватБанком у чотирьох транзакціях: 20 листопада — 680 гривень, 26 листопада — 757 гривень, 30 листопада — 355 гривень, і 26 грудня — 6 гривень. Жінка стверджує, що списання відбулося без правових підстав, оскільки не було виконавчого провадження про її заборгованість перед банком. Суд відмовив ПриватБанку в задоволенні позову про стягнення боргу, оскільки банк не зміг довести наявність кредитних правовідносин.

Жінка вимагала повернення коштів, але банк відмовився. Тепер вона просить суд стягнути безпідставно списані гроші, 3% річних (124 гривні), інфляційні втрати (749 гривень) та компенсацію за моральну шкоду, оскільки списані кошти були необхідні для оплати ліків. Під час лікування вона змушена була звертатися за фінансовою допомогою до інших людей, що призвело до погіршення її емоційного стану.

У ПриватБанку пояснили, що жінка підписала заяву про приєднання до змішаного договору банківського обслуговування, який передбачає автоматичне списання коштів у разі заборгованості. Вони стверджують, що списання коштів було правомірним через невиконання її зобов'язань за кредитною карткою.

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов жінки, зобов'язавши ПриватБанк повернути безпідставно утримані кошти у розмірі 1 799 гривень, а також стягнути 3% річних (124 гривні) та інфляційні втрати (749 гривень), загальна сума повернення становитиме 2 673 гривні.

Суд вказав, що попереднім рішенням від 5 квітня 2022 року було встановлено безпідставність вимог ПриватБанку щодо стягнення заборгованості за кредитним договором, оскільки банк не довів, що угода містила умови щодо сплати відсотків за кредит. Крім того, банк не надав доказів наявності іншого чинного договору, який би дозволяв автоматичне списання коштів з картки жінки для виконання зобов'язань.

Суд зазначив, що згідно зі статтями 317, 319, 321 та 1066 Цивільного кодексу України, виключне право розпорядження власними коштами належить позивачці. Будь-яке втручання банку у це право можливе лише за наявності правових підстав, таких як договір, закон або судове рішення. Оскільки під час розгляду справи не було встановлено правових підстав для автоматичного списання коштів, банк зобов'язаний повернути жінці безпідставно списані кошти.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з клієнтки ПриватБанку стягнуть у судовому порядку 13,62 тис. гривень заборгованості за тілом кредиту з викрадених у неї карток. До суду на жінку подала сама фінустанова.

Також ми розповідали, що клієнт ПриватБанку поскаржився на помилку касира, через яку 156 тисяч гривень не були зараховані на його рахунок. Чоловік прийшов у відділення для поповнення картки, але через неправильно вказані реквізити гроші потрапили на інший рахунок. Тепер він вимагає повернення коштів від отримувача.

ПриватБанк гроші судові рішення банки соцвиплати

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