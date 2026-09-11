ПриватБанк начислит клиентам на карты несколько тысяч гривен за 7 платежей

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

До 15 октября 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" можно получить денежные компенсации за обычные онлайн-платежи через мобильное приложение или веб-банкинг "Приват24". В частности, совершеннолетним клиентам обещают начислить несколько тысяч гривен при соблюдении правил новой акционной программы, призванной популяризировать безналичные платежи.



О том, кто и как может получить деньги от госбанка, рассказывают Новини.LIVE.

При каких условиях ПриватБанк начислит компенсации на карты

Согласно правилам акции, клиентам предусмотрены денежные бонусы в размере нескольких тысяч гривен за расчеты, осуществленные онлайн с карт международной платежной системы Mastercard, выпущенных ПриватБанком.

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Ежемесячно клиентам, совершившим не менее семи платежей за различные услуги в мобильном приложении или веб-банкинге, начисляются вознаграждения. За весь период действия программы ПриватБанк выберет 300 победителей.

При этом максимальная сумма на одного клиента в рамках каждой волны акции может достигать 5 000 грн.

В банке поясняют, что запустили данную акцию с целью популяризации безналичных платежей в Украине. Также такая инициатива призвана повысить осведомленность об услугах, предоставляемых ПриватБанком и компанией Mastercard.

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Условия акции и как принять участие клиентам ПриватБанка

Как сообщают в банке, в программе начисления 100% кэшбэка участвуют следующие виды платежей в "Приват24":

Договорные платежи за коммунальные услуги через приложение/веб-версию; Договорные телекоммуникационные платежи (интернет или телевидение); Автоплатежи за услуги ЖКХ/телекоммуникации.

Согласно условиям, каждые семь таких платежей дают шанс принять участие в розыгрыше денежной компенсации.

Присоединиться к программе могут только совершеннолетние клиенты, имеющие идентификационный код и активную карту Mastercard.

Платежи гарантируют участие в розыгрыше при условии предварительной регистрации на официальном сайте банка с указанием номера мобильного телефона.

В течение десяти рабочих дней после завершения каждого этапа акции будут определены победители и вручены призы. Отбор будет проводиться путем случайной компьютерной выборки.

Также будут выбраны по 20 резервных получателей для выплаты в случае невозможности вручения или отказа от призов основными победителями.

Действие акции распространяется на всю территорию Украины, кроме оккупированных районов.

О результате клиенты получат уведомление в приложении "Приват24".

Также важно учитывать, что для тех, кто получает жилищные субсидии, государственную помощь и льготы, эта компенсация будет считаться дополнительным доходом и, следовательно, может повлиять на совокупный доход семьи и право на оформление помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк может ограничить счета клиентов, в частности, средства нерезидентов, в рамках финансового мониторинга. Известно, в каких случаях может грозить блокировка и какие документы необходимы для ее снятия. В случае первой проверки на разблокировку может потребоваться от трех до пяти дней.

Еще Новини.LIVE писали, что владельцам карт Mastercard и Visa от ПриватБанка начисляют вознаграждения в рамках акции ко дню рождения. Согласно условиям, при оплате товаров предусмотрено предоставление бонуса в размере 3%. Максимальный кэшбэк может достигать 500 грн. Воспользоваться этой возможностью можно до 15 сентября этого года.