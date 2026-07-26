ПриватБанк не возвращает деньги после расторжения договора: что делать клиентам

Отделение ПриватБанка, приложение Приват24 на смартфоне. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк расторг договор с клиентом с оккупированной территории, и заблокировал все его счета. Для клиентов, с которыми банк прекращает сотрудничество, существует отдельная процедура, с помощью которой можно перевести остаток денег в другой банк. Однако у этого клиента возникли серьезные проблемы с этим.

Об этом говорится в одном из сообщений на сайте "Минфин", сообщают Новини.LIVE.

Что произошло

Как объяснил мужчина, сейчас выехать из оккупированной территории в Украину физически невозможно, поэтому он направил в банк официальное заявление о переводе остатка средств на свой счет в другом украинском банке. К нему он приложил реквизиты IBAN, а само заявление оформил в электронном виде, подписав своей квалифицированной электронной подписью (КЭП) через государственный сервис "Дия.Пидпис".

"Служба поддержки ПриватБанка наотрез отказывается выполнять перевод и цинично заявляет, что я должен ЛИЧНО явиться в отделение. То есть банк требует, чтобы человек из оккупированной территории пересек линию фронта ради того, чтобы забрать свои деньги?", — написал гражданин.

Мужчина отметил, что в соответствии со статьей 18 Закона Украины "Об электронных доверительных услугах», "Дия.Пидпис" имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная подпись. Поэтому нежелание ПриватБанка перечислять деньги, по мнению автора сообщения, — это "прямое" нарушение прав граждан на ТОТ и умышленное удержание чужих средств».

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"Требую от руководства ПриватБанка прекратить этот произвол, принять моё заявление с "Дия.Пидпис" и дистанционно перечислить деньги по предоставленным реквизитам IBAN", — говорится в сообщении украинца.

Приостановление договора и возврат денег в ПриватБанке

ПриватБанк, как указано на сайте финучреждения, в соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", может без предварительного уведомления клиентов закрывать все счета, если деятельность покажется подозрительной, и расторгать договоры о сотрудничестве.

Клиент, попавший под санкции, имеет 30 дней на то, чтобы обратиться в любое отделение банка, чтобы оставшиеся на счетах деньги были переведены в другое финансовое учреждение. С собой необходимо иметь:

реквизиты счета в другом банке;

документы, подтверждающие полномочия представителя распоряжаться счетами и/или имуществом юридического лица;

документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина Украины или другой документ);

документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика в Украине;

заявление о перечислении остатков средств.

Образцы заявлений банк высылает на почту для корреспонденции, а если она отсутствует — заявление можно получить в любом отделении ПриватБанка.

Как писали Новини.LIVE, в 2027 году в ПриватБанке появится новая платная услуга. Клиенты будут платить за отправку карт по стране и за границу. Планируется, что эта услуга будет стоить 80 гривен (по Украине), а на отправку карт за границу введут дифференцированные тарифы.

Еще Новини.LIVE сообщали, что для клиентов ПриватБанка до конца августа 2026 года будут действовать акционные комиссии за переводы с зарубежных карт. Такие операции будут стоить на 0,5% дешевле стандартного тарифа в 1,5% (1%).