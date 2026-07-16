Тарифы в ПриватБанке просмотрят: какой сервис и когда будет стоить 80 грн

Карта в руках, отделение банка. Фото: Новини.LIVE, ПриватБанк. Коллаж: Новини.LIVE

С января 2027 года государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" введет фиксированную плату за один из самых масштабных по географическому охвату сервисов. Клиенты начнут платить за услугу 80 грн, а также в определенных случаях будут установлены дифференцированные цены.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Что ждет клиентов ПриватБанка с 2027 года

Согласно планам государственного банковского учреждения, изменения в тарифах, которые вступят в силу с января 2027 года, коснутся услуги отправки банковских карт по Украине и за границу.

Ожидается, что на соответствующую услугу ПриватБанка будет установлена фиксированная цена в размере 80 грн с НДС за доставку карт в города Украины. Такой тариф будет распространяться как на отправку новых, так и на замену старых карт.

На отправку карт за границу банк введет дифференцированные тарифы, которые будут различаться в зависимости от страны.

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Тарифы на доставку карт. Источник: ПриватБанк

По информации банка, заказать доставку новой или перевыпущенной карты можно через "Новую почту" и "Укрпочту" во все населенные пункты украинских регионов и по любому адресу в более чем 60 стран мира.

Речь идет о шести видах карт:

Карта "Универсальная"; Карта "Универсальная Gold"; Карта для выплат (пенсионная, для социальных выплат); Карта для выплат Gold (в частности, пенсионная, для социальных выплат); Карта "Ключ к счету"; Премиальная карта.

В прошлом году клиенты воспользовались этой возможностью более 1,2 млн раз, заказав доставку как по Украине, так и за границу. Чаще всего украинцы заказывали доставку карт в Польшу, Германию, Чехию, США, Великобританию, Францию и Испанию, а в Украине — в Киев, Днепропетровскую, Харьковскую, Львовскую, Одесскую, Полтавскую и Винницкую области.

Как заказать доставку карты в Украине и за границу

Заказать новую пластиковую карту в банке или перевыпустить действующую можно, оформив заявку в несколько кликов в мобильном приложении или веб-банкинге "Приват24".

Для того, чтобы банк отправил карту, необходимо:

зайти в меню "Все карты";

выбрать нужную карту для перевыпуска;

открыть ее настройки;

нажать "Заказать карту";

выбрать вариант доставки карты (если за границу, то дополнительно указать адрес).

Услуга по доставке карты будет выполнена в течение 24 часов, если заказ оформлен по Украине. Если за границу, то карта будет доставлена курьером "Новой почты" в течение недели-двух. Услуга по доставке "Укрпочтой" займет от 7 до 30 дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк продлил акционное предложение по комиссиям за перевод средств с зарубежных карт на карты. Услуга будет стоить на 0,5% дешевле тарифа в 1,5% (1%). Такая возможность будет актуальна до 31 августа 2026 года. Решение будет полезно украинцам, которые находятся за границей и отправляют средства родным.

Еще Новини.LIVE сообщали о том, что терминалы ПриватБанка при пополнении карточного счета наличными могут работать некорректно. Как рассказал один из клиентов, во время одной из операций устройство показало после зачисления неполную сумму. После такого сбоя терминал не вернул 3 000 из внесенных 5 000 грн.

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