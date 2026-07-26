ПриватБанк не повертає гроші після розірвання договору: що робити клієнтам

Відділення ПриватБанку, додаток Приват24 у смартфоні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк розірвав договір із клієнтом, який живе в окупації проживає і заблокував усі його рахунки. Для клієнтів, з якими банк припиняє співпраця, існує окрема процедура, якою можна скористатися, щоб перевести залишок грошей в інший банк. Однак із цим у клієнтам виникли серйозні проблеми.

Про це йдеться в одному із повідомлень на сайті "Мінфін", інформують Новини.LIVE.

Що сталося

Як пояснив чоловік, зараз виїхати з окупації до України фізично неможливо, тож він надіслав до банку офіційну заяву про переказ залишку грошей на свій рахунок в іншому українському банку. До неї він додав реквізи IBAN, а саму заяву оформив в електронному вигляді, підписавши своїм кваліфікованим електронним підписом (КЕП) через державний сервіс "Дія.Підпис".

"Підтримка ПриватБанку навідріз відмовляється виконувати переказ і цинічно заявляє, що я повинен ОСОБИСТО з'явитися у відділення. Тобто банк вимагає, щоб людина з окупації перетнула лінію фронту заради того, щоб забрати свої гроші?", — написав громадянин.

Чоловік зауважив, що відповідно до статті 18 Закону України "Про електронні довірчі послуги", "Дія.Підпис" має таку ж юридичну силу, як і власноручний. Тож небажання ПриватБанку переказувати гроші, на думку дописувача — це "пряме порушення прав громадян на ТОТ та свідоме утримання чужих коштів".

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"Вимагаю від керівництва ПриватБанку припинити це свавілля, прийняти мою заяву з "Дія.Підпис" та дистанційно переказати гроші за наданими реквізитами IBAN", — йдеться в повідомленні українця.

Призупинення договору і повернення грошей у ПриватБанку

ПриватБанк, як йдеться на сайті фінустанови, за законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", може не попереджувати клієнтів й закривати усі рахунки, якщо діяльність здаться підозрілою та розривати договори про співпрацю.

Клієнт, який потрапив під санкції, має 30 днів на те, щоб звернутися до будь-якого відділення банку, щоб залишені на рахунках гроші були переадресовані в іншу фінустанову. З собою потрібно мати:

реквізити рахунку з іншого банку;

документи з підтвердженням повноваженнь представника розпоряджатись рахунками та/або майном юридичної особи;

документи для посвідчення особи (паспорт громадянина України або інший документ);

жокумент, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків з реєстраційним номером облікової картки платника податків в Україні;

заяву про перерахування залишків коштів.

Зразки заяв банк надсилає на пошту для кореспонденції, а якщо вона відсутня — заяву можна отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку.

Як писали Новини.LIVE, у 2027 році у ПриватБанку з’явиться нова платна послуга. Клієнти платитимуть за відправлення карт по країні та за кордон. Планується, що ця послуга коштуватиме 80 гривень (по Україні), а на відправлення карток за кордон введуть диференційовані тарифи.

Ще Новини.LIVE розповідали, що для клієнтів ПриватБанку до кінця серпня 2026 року діятимуть акційні комісії за перекази із закордонних карток. Такі операції коштуватимуть на 0,5% дешевше від стандартного тарифу у 1,5% (1%).