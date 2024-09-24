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ПриватБанк не выдал студенту 1 тыс. грн с карты — объяснение финучреждения

24 сентября 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк списал деньги с карты студента и не выдал — детали жалобы
Деньги и карты в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские студенты жалуются на работу банкоматов госфинучреждения "ПриватБанк". Украинец не смог снять 1 тыс. гривен с карты Монобанка — аппарат деньги с карты списал, однако не выдал.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Как отмечается в сообщении, украинцу придется ждать возврата средств два месяца из-за неисправных банкоматов финучреждения. На экране банкомата во время ошибки было указано, что деньги вернутся в течение 30 минут, однако этого не произошло.

"20.09.2024 (пл. Соборная, 14 ТЦ Роксолана) случилась не слишком приятная ситуация, банкомат ПриватБанка не выдал наличные при снятии с карты монобанка. Сумма не слишком большая (1000 гривен), однако для меня как студента, так и вообще будь-кого, это тоже деньги. Сам банкомат начал выполнять операцию и было слышно пересчисление банкнот, однако в конечном итоге — ошибка на экране, чек об операции тоже не удалось снять", — рассказал он.

Юноша отметил, что после него банкомат отлично работал и следующим в очереди выдавал значительно большие суммы без проблем.

В результате он написал обращение в Монобанк, а также позвонил по телефону в службу поддержки ПриватБанка. До последнего дозвониться было проблематично. Потратив много времени на связь с оператором, оказалось, что поскольку карта не из этого банка, то и не могут помочь.

После этого он повторно обратился в поддержку Монобанка, где сообщили, что в лучшем случае — придется ждать до 2 октября, а в худшем — на обжалование транзакции уйдет еще 60 дней.

"Придется ждать или делать видео в тикток, которые так любят украинские бренды", — написал возмущенный украинец.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Ответ ПриватБанка

Представители ПриватБанка извинились за неудобства, связанные с работой банкомата. Там отметили, что банк работает в соответствии с правилами Международной Платежной Системы, поэтому советуют обращаться в банк, который выдал карточку, поскольку именно он может идентифицировать личность, как владельца карты и подать заявку на возврат средств. В случае подтверждения факта сбоя банкомата деньги вернутся в соответствии с регламентом.

"Такой порядок обжалования операций регламентирован Международной Платежной Системой. Мы, в свою очередь, всегда прикладываем максимум усилий, чтобы как можно быстрее проработать заявку, когда она поступает к нам, и дать ответ Банку, выдавшему вам карту", — добавили в банке.

Что еще стоит знать

Напомним, военнослужащий обвинил государственный ПриватБанк в незаконном взыскании средств. Речь идет о сумме в 11 800 гривен, списанной с его счета, несмотря на тяжелые обстоятельства, в которых он и его семья оказались из-за войны.

Также мы писали, что ПриватБанк требует от клиентки вернуть долг в 30 559 гривен по кредиту. Однако женщина утверждает, что в настоящее время находилась за границей и не давала согласия на его получение.

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета

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