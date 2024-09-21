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Блокування рахунків — ПриватБанк пояснив, кому і як необхідно оновити дані

21 вересня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
Блокування рахунків у ПриватБанку — кому потрібно оновити дані
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У державній фінустанові "ПриватБанк" пояснили, кому з громадян та як саме необхідно актуалізувати дані. З таким питанням звертаються клієнти банку.

Про це йдеться на сайті "Мінфін".

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Із запитанням до банку, чи відбувається автоматичне оновлення та актуалізація паспортних даних користувача під час випуску банківської карти, зокрема, після підписання заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, звернулась клієнтка банку.

Вона зазначила, що рік тому оформила банківську карту. Під час цієї процедури співробітник зробив фотографію клієнтки, паспорта, довідка ВПО, вніс дані, де підписала вищевказану заяву. Жінка переймається, чи не заблокують картку за  непоновлення даних, якщо вищевказаної інформації було недостатньо. Також уточнила, чи має значення, якою мовою були подані дані, адже в Заяві про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг її адреса реєстрації була вказана російською мовою.

"Чи достатньо цього для актуалізації даних, і чи не потрібно мені зараз звертатися для актуалізації, якщо нічого не змінилося і я не отримувала запрошення від банку? Як часто потрібно проходити актуалізацію даних? Переживаю через те, що багатьом зараз без попередження блокують карти", — написала вона.

 

ПриватБанк скарги
Звернення до банку. Джерело: Мінфін

Пояснення ПриватБанку, хто має актуалізувати дані

У ПриватБанку пояснили, що згідно з законодавством України, банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені не всі їхні дані.

Після актуалізації даних співробітник може здійснити випуск картки й надати для підпису Заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг. Згідно з Постановою НБУ №65 від 19.05.2020 "Про затвердження Положення "Про здійснення банками фінансового моніторингу" банк зобов'язаний привести у відповідність до вимог законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів.

Банк може запросити актуалізацію інформації один раз на рік або один раз на два-три роки, про що клієнт отримає повідомлення. Натомість ПриватБанк зробив відповідну процедуру максимально легкою та доступною, зараз оновити свої дані можна у застосунку "Приват24".

Тимчасове обмеження рахунків можливе у разі відмови від актуалізації у визначений термін.

"При ідентифікації та внесенні даних клієнта, співробітник вписує інформацію у відповідні поля програмного комплексу при необхідності українською, російською, латинською мовою згідно з документом. Якщо ви бажаєте оновити дані, ви можете звернутися до будь-якого відділення банку або до наших фахівців в чаті Допомога онлайн (для додавання форми актуалізації в Приват24)", — наголосили у банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державному "ПриватБанку" розширили географію доставки платіжних карток для клієнтів за кордоном. Тепер ще в низці країн можна безкоштовно отримати картку через Укрпошту.

Також ми писали, що клієнти державного "ПриватБанку" продовжують втрачати гроші у банкоматах. Українець, якому доведеться чекати на повернення коштів щонайменше два місяці, скаржиться, що пристрої фінустанови стали справжньою рулеткою.

ПриватБанк банки банківські карти банківські рахунки блокування

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