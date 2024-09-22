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ПриватБанк вимагає 30 тис. грн за кредит, якого клієнтка не брала — рішення суду

22 вересня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнтка ПриватБанку відмовилась платити кредит, який оформили шахраї — на чию сторону став суд
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Державний ПриватБанк вимагає від клієнтки повернути борг у 30 559 гривень за кредитом. Проте жінка стверджує, що в цей час перебувала за кордоном і не давала згоди на його отримання.

Про це йдеться у рішенні Корабельного районного суду Миколаєва.

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Деталі справи

У матеріалах справи зазначено, що ПриватБанк вимагає від жінки повернути борг у 30 559 гривень за кредитом. Вона розповідає, що відкрила рахунок у банку в 2012 році, але в 2020 році виїхала за кордон і тепер живе та працює в Польщі. 

Жінка дізналася 9 січня 2022 року, що невідомі особи підробили її документи та підписали заяву про отримання банківських послуг, поки вона була за межами України. 11 січня 2022 року шахраї отримали кредит готівкою, використовуючи ОТП пароль для ідентифікації. На рахунок, відкритий від її імені, було зараховано 33 999 гривень, які зловмисники витратили. 

Після повернення в Україну жінка звернулася до ПриватБанку, і служба безпеки обіцяла з’ясувати обставини. Проте банк без урахування цих фактів подав позов до суду.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позов ПриватБанку та зобов'язав жінку сплатити 30 559 гривень за кредитним договором від 11 січня 2019 року. Ця сума включає 30 532 гривні заборгованості за кредитом і 27 гривень відсотків.

Суд скептично оцінив пояснення жінки, що "зловмисники" відкрили картку на її ім’я без відома. Як видно з виписки по картці за період з 9 до 16 січня 2022 року, на рахунку були як списання, так і зарахування коштів, що жінка не спростувала. Хоча вона стверджувала, що дізналася про неправомірні дії 9 січня, вона не повідомила банк про це.

Додатково, ПриватБанк підтвердив, що не було записів її розмов з контакт-центром. Аргументи жінки та її представника про те, що вона не давала згоди на використання коштів, спростовуються наведеними обставинами.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти державного ПриватБанку скаржаться на блокування карток, куди надходить пенсія. При цьому пояснень такого кроку з боку банку нема.

Ми також розповідали, що у ПриватБанку пояснили, кому з громадян та як саме необхідно актуалізувати дані. З таким питанням звертаються клієнти банку.

ПриватБанк кредити гроші шахрайство борги судові рішення

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