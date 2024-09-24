ПриватБанк списав гроші з картки студента і не видав — деталі скарги

Гроші та карта у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські студенти скаржаться на роботу банкоматів держфінустанови "ПриватБанк". Українець не зміг зняти 1 тис. гривень з карти Монобанку — апарат гроші з картки списав, однак не видав.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Невидача грошей ПриватБанком

Як зазначається у повідомленні, українцеві доведеться чекати на повернення коштів два місяці через несправні банкомати фінустанови. На екрані банкомата під час помилки було вказано, що гроші повернуться протягом 30 хвилин, однак цього не сталось.

"20.09.2024 (пл. Соборна, 14 ТЦ Роксолана) трапилась не надто приємна ситуація, банкомат ПриватБанку не видав готівку при знятті з карти монобанку. Сума не надто велика (1000 гривень), проте для мене як студента, так і загалом будь-кого, це теж гроші. Сам банкомат почав виконувати операцію та було чутно перерахунок банкнот, проте в кінцевому результаті — помилка на екрані, чек про операцію також не вдалось зняти", — розповів він.

Юнак зазначив, що після нього банкомат чудово працював і наступним у черзі видавав значно більші суми без проблем.

В результаті він написав звернення до Монобанку, а також зателефонував у службу підтримки ПриватБанку. До останнього додзвонитись було проблематично. Витративши багато часу на зв'язок з оператором, виявилось, що оскільки карта не цього банку, то й не мають змоги допомогти.

Після цього він повторно звернувся у підтримку Монобанку, де повідомили, що в кращому випадку — доведеться чекати до 2 жовтня, а в гіршому — на оскарження транзакції піде ще 60 днів.

"Прийдеться чекати або робити відео в тікток, які так люблять українські бренди", — написав обурений українець.

Скарга. Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

Представники ПриватБанку перепросили за незручності, пов'язані з роботою банкомату. Там наголосили, що банк працює відповідно до правил Міжнародної Платіжної Системи, через це радять звертатися до банку, який видав картку, оскільки саме він може ідентифікувати особу, як власника картки та подати заявку на повернення коштів. У разі підтвердження факту збою банкомату — гроші повернуться відповідно до регламенту.

"Такий порядок оскарження операцій регламентовано Міжнародною Платіжною Системою. Ми, в свою чергу, завжди прикладаємо максимум зусиль, щоб якомога швидше опрацювати заявку, коли вона надходить до нас, та надати відповідь Банку, що видав вам картку", — додали у банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, військовослужбовець звинуватив державний ПриватБанк у незаконному стягненні коштів. Йдеться про суму в 11 800 гривень, що була списана з його рахунку, незважаючи на важкі обставини, в яких він та його родина опинилися через війну.

Також ми писали, що ПриватБанк вимагає від клієнтки повернути борг у 30 559 гривень за кредитом. Проте жінка стверджує, що в цей час перебувала за кордоном і не давала згоди на його отримання.