Військовий поскаржився на списання коштів з рахунку ПриватБанку — у фінустанові пояснили причини

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовець звинуватив державний ПриватБанк у незаконному стягненні коштів. Йдеться про суму в 11 800 гривень, що була списана з його рахунку, незважаючи на важкі обставини, в яких він та його родина опинилися через війну.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Деталі скарги

Військовослужбовець Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України заявив, що ПриватБанк незаконно списав з його рахунку 11 800 гривень. За словами військового, ці кошти були призначені для хірургічної операції, і він є єдиним джерелом доходу для своєї родини, яка перебуває в окупації. Він зазначив, що банк стягнув відсотки, які, на його думку, були неправомірно нараховані, порушуючи його права як військовослужбовця в умовах воєнного стану.

Клієнт додав, що ці відсотки були завищені, і списання відбулося через три роки після їх нарахування. Він висловив обурення, що під час виконання бойових завдань банк використовує свої повноваження на свою користь, списуючи кошти, коли родина потребує фінансової підтримки. Військовослужбовець попередив банк, що у разі відсутності реакції він звернеться до компетентних органів для захисту своїх прав.

Скриншот: Мінфін

Відповідь банку

У ПриватБанку пояснили, що списання коштів на погашення простроченої заборгованості відбувається відповідно до Умов та Правил надання банківських послуг, розміщених на офіційному сайті банку. Згідно з цими правилами, якщо клієнт не здійснює мінімальний платіж до 25 числа місяця, що йде після місяця, в якому були витрати за рахунок кредитного ліміту, банк має право списувати гроші з усіх рахунків клієнта для погашення заборгованості.

Для уникнення таких списань банк рекомендує вчасно вносити щомісячні платежі та не допускати прострочення. Водночас, банк зазначив, що розуміє складність ситуації, в якій опинилися багато клієнтів, і вже переглянув деякі свої тарифи, щоб піти назустріч.

Що ще треба знати

Нагадаємо, державний ПриватБанк ігнорує вимогу щодо повернення помилково перерахованих коштів військовослужбовцю. З відповідною скаргою звернулися родичі бійця, який перебуває на передовій.

Ми також писали, що у фінустанові ПриватБанк пояснили, кому з громадян та як саме необхідно актуалізувати дані. З таким питанням звертаються клієнти банку.