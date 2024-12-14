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ПриватБанк не начислил клиентке обещанный кешбэк — детали

14 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк не начислил клиентке акционный кэшбек – детали жалобы
Мобильное приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном финучреждении "ПриватБанк" действуют разнообразные акции по начислению кеэшбэка, позволяющие осуществлять расчеты за услуги и товары дешевле. В то же время некоторые клиенты заметили неодинаковое применение банком идентичных официальных правил акций по начислению компенсаций.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Одна из клиенток рассказала, что ПриватБанк порадовал рядом предложений кешбэка к Черной пятнице, однако на практике оказалось, что в банке есть серьезные проблемы по формулированию условий соответствующих акций, отображению их в разделе "Привет" и на страницах с описанием условий акций для того, чтобы клиенты имели возможность однозначно их трактовать, без недоразумений.

Так, при идентичных условиях двух акций, в которых участвовала, банк начислил неодинаковые суммы кешбэка.

"Мною были обе акции активированы 18.11. в разделе Привет и в самом начале первой писало лимит кешбэка 0 из 500, по другой 0 из 1000. Я активно рассчитывалась и достигла была практически максимальных лимитов по обеим акциям. Однако 1 декабря после полуночи по обеим отображение лимитов обновилось и составляло так же как и в начале акции 0 из 500, по другой 0 из 1000. Я подумала, что это замечательно, и, поскольку лимиты обновились, то к концу суток 1 декабря (до окончания срока проведения) есть возможность еще совершить покупки и получить кешбэк. Я оплатила еще коммуналку по первой акции и мне начислили кешбэк, а после попытки воспользоваться лимитом по другой акции после оплаты мне кешбэка практически не насчитали, просто выбило сообщение вместо 0 из 1000, что достигнуто лимита кешбэка", — пояснила она.

Женщина обратилась в службу поддержки по доначислению 933 гривен кешбэка по акции шопинга. В банке ответили, что клиентка не прочитала условия акции, а обновление лимита было формальностью и только визуальным отражением, тогда как нужно было ознакомиться с условиями, прежде чем оплачивать покупки.

"Вроде бы за всю акцию предусмотрено только 1000 грн максимально и никаких обновлений не было и быть не может. А по другой акции по оплате коммунальных лимитов действительно были обновлены 1 декабря и я получила более 500 грн за весь период акции (где-то 570 грн. То есть, имеем две одинаковые акции практически с одинаковыми сроками и одинаковыми пунктами относительно максимального кешбэка, а подход банка к начислению разный, неоднозначный и не в пользу клиента", — добавила женщина.

В ПриватБанке отреагировали на обращение и извинились за созданные неудобства. Также пообещали проверить данные и объяснить, почему возникла проблема.

"Наши специалисты уже проверяют информацию и разбираются в ситуации, по результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства", — сообщили в банке.

Ранее в ПриватБанке рассказали, почему блокируют некоторые платежи на рисковых сайтах. Также объяснили, что обойти соответствующую блокировку можно, заполнив поле номера телефона для разблокировки на портале банка.

Также мы писали, что украинцы испытывают трудности с заказом доставки пластиковых карточек за границу. Проблемы касаются адресов, введенных через приложение "Приват24".

ПриватБанк онлайн-услуги банки акции кэшбэк

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