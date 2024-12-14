ПриватБанк не нарахував клієнтці акційний кешбек — деталі скарги

Мобільний застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" діють різноманітні акції з нарахування кешбеку, що дозволяють здійснювати розрахунки за послуги та товари дешевше. Водночас, деякі клієнти помітили неоднакове застосування банком ідентичних офіційних правил акцій щодо нарахування компенсацій.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Плутанина з нарахуванням кешбеку у ПриватБанку

Одна з клієнток розповіла, що ПриватБанк порадував низкою пропозицій кешбеку до Чорної п’ятниці, проте на практиці виявилось, що банк має серйозні проблеми щодо формулювання умов відповідних акцій, відображенні їх у розділі "Привіт" та на сторінках з описом умов акцій, для того щоб клієнти мали можливість однозначно їх трактувати, без непорозумінь.

Так, за ідентичних умов двох акцій, в яких брала участь, банк нарахував неоднакові суми кешбеку.

"Мною були обидві акції активовані 18.11. у розділі "Привіт", і на самому початку першої писало ліміт кешбеку 0 із 500, щодо іншої — 0 із 1000. Я активно розраховувалась і досягла була практично максимальних лімітів по обидвох акціях. Проте 1 грудня після опівночі по обидвох акціях відображення лімітів обновилося і становило так само, як і на початку акції 0 із 500, по іншій 0 із 1000. Я подумала, що це чудово, і, оскільки ліміти оновилися, то до кінця доби 1 грудня (до закінчення строку проведення) є можливість ще зробити покупки і отримати кешбек. Я оплатила ще комуналку по першій акції і мені нарахували кешбек, а після спроби скористатися лімітом по іншій акції після оплати мені кешбеку практично не нарахували, просто вибило повідомлення замість 0 із 1000, що досягнуто ліміту кешбеку", — пояснила вона.

Жінка звернулась у службу підтримки щодо донарахування 933 гривень кешбеку по акції шопінгу. Натомість у банку відповіли, що клієнтка не прочитала умови акції, а оновлення ліміту було формальністю і лише візуальним відображенням, тоді як потрібно було ознайомитись з умовами, перш ніж оплачувати покупки.

"Нібито за всю акцію передбачено тільки 1000 грн максимально і ніяких оновлень не було і бути не може. А по іншій акції з оплати комунальних ліміти дійсно були оновлені 1 грудня, і я отримала більше, ніж 500 грн за весь період акції (десь 570 грн). Тобто, маємо дві однакові акції практично з однаковими строками і однаковими пунктами щодо максимального кешбеку, а підхід банку до нарахування різний, неоднозначний і не на користь клієнта", — додала жінка.

У ПриватБанку відреагували на звернення та перепросили за створені незручності. Також пообіцяли перевірити надані дані та пояснити, чому виникла проблема.

"Наші спеціалісти вже перевіряють інформацію та розбираються в ситуації, за результатами розгляду якої з вами додатково зв'яжуться. Вибачте за створені незручності", — повідомили у банку.

Раніше у ПриватБанку розповіли, чому блокують деякі платежі на ризикових сайтах. Також пояснили, що обійти відповідне блокування можна, заповнити поле номера телефону для розблокування на порталі банку.

Також ми писали, що українці мають труднощі із замовленням доставки пластикових карток за кордон. Проблеми стосуються адрес, введених через застосунок "Приват24".