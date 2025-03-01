ПриватБанк рассказал о требованиях к фото — что должны знать клиенты

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили, не нарушают ли законодательство требованием к клиентам фотографироваться при получении услуг в отделении. С соответствующим вопросом обращаются украинцы.

Об этом говорится на странице ПриватБанка в соцсети Facebook.

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Подробнее о требовании ПриватБанка фотографироваться

Один из клиентов написал на странице ПриватБанка, что во время получения услуг в банковском отделении работники финучреждения попросили сделать фотографию.

Гражданин предположил, что такое требование может противоречить нормам Конституции Украины.

Зачем ПриватБанк требует сделать фото

Представитель банка пояснил, что требование к клиентам по фотографированию в отделении предусмотрено законодательством Украины и постановлением Национального банка Украины (НБУ).

Он отметил, что финучреждение работает согласно действующему украинскому законодательству и постановлений регулятора.

Процедура фотографирования клиентов в отделении банка является одним из способов защиты их прав от мошеннических действий. Такое требование призвано:

идентифицировать клиента банка;

обеспечить дополнительную безопасность операций.

"Такое фотографирование предусмотрено Законодательством Украины и в соответствии с постановлением НБУ №65 от 19.05.2020 (приложение 2, п.13)", — добавили в ПриватБанке.

Скриншот. Источник: ПриватБанк в FB

Напомним, клиенты ПриватБанка рассказали о появлении ограничений на финансовые операции. Их вводят для тех, кто имеет большие суммы депозитов.

Также мы писали о сложной процедуре по получению депозита умершего человека, который был клиентом "ПриватБанка". Могут игнорировать требования по выдаче денег.