ПриватБанк рассказал о требованиях к фото — что должны знать клиенты

ПриватБанк назвал требование к фото — касается всех клиентов
В госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили, не нарушают ли законодательство требованием к клиентам фотографироваться при получении услуг в отделении. С соответствующим вопросом обращаются украинцы.
Об этом говорится на странице ПриватБанка в соцсети Facebook.
Подробнее о требовании ПриватБанка фотографироваться
Один из клиентов написал на странице ПриватБанка, что во время получения услуг в банковском отделении работники финучреждения попросили сделать фотографию.
Гражданин предположил, что такое требование может противоречить нормам Конституции Украины.
Зачем ПриватБанк требует сделать фото
Представитель банка пояснил, что требование к клиентам по фотографированию в отделении предусмотрено законодательством Украины и постановлением Национального банка Украины (НБУ).
Он отметил, что финучреждение работает согласно действующему украинскому законодательству и постановлений регулятора.
Процедура фотографирования клиентов в отделении банка является одним из способов защиты их прав от мошеннических действий. Такое требование призвано:
- идентифицировать клиента банка;
- обеспечить дополнительную безопасность операций.
"Такое фотографирование предусмотрено Законодательством Украины и в соответствии с постановлением НБУ №65 от 19.05.2020 (приложение 2, п.13)", — добавили в ПриватБанке.
Напомним, клиенты ПриватБанка рассказали о появлении ограничений на финансовые операции. Их вводят для тех, кто имеет большие суммы депозитов.
Также мы писали о сложной процедуре по получению депозита умершего человека, который был клиентом "ПриватБанка". Могут игнорировать требования по выдаче денег.
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