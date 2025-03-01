ПриватБанк розповів про вимоги до фото — що мають знати клієнти

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" пояснили, чи не порушують законодавство вимогою до клієнтів фотографуватися під час отримання послуг у відділенні. З відповідним питанням звертаються українці.

Про це йдеться на сторінці ПриватБанку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Детальніше про вимогу ПриватБанку фотографуватися

Один з клієнтів написав на сторінці ПриватБанку, що під час отримання послуг в банківському відділенні працівники фінустанови попросили зробити фотографію.

Громадянин припустив, що така вимога може суперечити нормам Конституції України.

Навіщо ПриватБанк вимагає зробити фото

Представник банку пояснив, що вимога до клієнтів щодо фотографування у відділенні передбачена законодавством України та постановою Національного банку України (НБУ).

Він наголосив, що фінустанова працює згідно чинного українського законодавства та постанов регулятора.

Процедура фотографування клієнтів у відділенні банку є одним зі способів захисту їхніх прав від шахрайських дій. Така вимога покликана:

ідентифікувати клієнта банку;

забезпечити додаткову безпеку операцій.

"Таке фотографування передбачено Законодавством України та відповідно постанови НБУ №65 від 19.05.2020 (додаток 2, п.13)", — додали у ПриватБанку.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у FB

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку розповіли про появу обмежень на фінансові операції. Їх запроваджують для тих, хто має великі суми депозитів.

Також ми писали про складну процедуру з отримання депозиту померлої людини, що була клієнтом "ПриватБанку". Там можуть ігнорувати вимоги з видачі грошей.