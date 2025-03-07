ПриватБанк показал, какие суммы задонатили украинцы на госпитали

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" рассказал о результатах деятельности Благотворительного Фонда "Помогать просто". Благодаря совместной помощи украинцев и финучреждения перечислили украинским госпиталям десятки миллионов гривен в 2024 году.

Об этом говорится в отчете ПриватБанка.

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Как рассказали в банке, в прошлом году корпоративный благотворительный фонд ПриватБанка продолжал обеспечивать критически важным медицинским оборудованием, медикаментами и расходными материалами медицинского назначения украинские госпитали и медицинские учреждения, опорные больницы, а также стабилизационные пункты. Речь идет о совместной работе в рамках реализации программ с Министерством здравоохранения, Украинской ассоциацией нейрохирургов и Министерством обороны.

В итоге в прошлом году фонд ПриватБанка получил более 46,1 млн гривен в виде донатов. Из этой суммы 22,6 млн гривен прислали украинские граждане, остальное (23,5 млн гривен) — вклад ПриватБанка.

Всего банк направил 44,3 млн гривен помощи в 13 регионов для более 30 опорных медучреждений и пяти детских больниц, более 100 единиц медицинского оборудования.

Присоединились более 210 тысяч благотворителей, самому старшему из которых — 96 лет, а самому младшему — восемь лет.

Благотворительный фонд оказал помощь военным госпиталям, стабилизационным пунктам Вооруженных сил с акцентом на нейрохирургические центры. В основном в восточных, южных центральных регионах.

Также отреагировал на критические ситуации после российских обстрелов, предоставив оборудование в первые дни после трагедий ОХМАТДЕТу и Полтавской областной больнице.

Как присоединиться к инициативе по сбору средств

В банке выразили благодарность всем меценатам, благодаря которым удалось сделать очень много в 2024 году.

В этом году благотворительная программа Фонда "Неотложный донат. Помощь госпиталям и медучреждениям Украины" продолжается. Все желающие могут поддержать соответствующую инициативу через следующие каналы:

меню "Добро" в мобильном приложении "Приват24";

на официальном сайте ПриватБанка;

в банкоматах и терминалах самообслуживания в отделениях ПриватБанка.

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