ПриватБанк показав, які суми задонатили українці на шпиталі

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" розповів про результати діяльності Благодійного Фонду "Допомагати просто". Завдяки спільній допомозі українців та фінустанови перерахували українським шпиталям десятки мільйонів гривень у 2024 році.

Про це йдеться у звіті ПриватБанку.

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Як розповіли у банку, минулого року корпоративний благодійний фонд ПриватБанку продовжував забезпечувати критично важливим медичним обладнанням, медикаментами та розхідними матеріалами медичного призначення українські шпиталі та медичні заклади, опорні лікарні, а також стабілізаційні пункти. Йдеться про спільну роботу в рамках реалізації програм з Міністерством охорони здоров'я, Українською асоціацією нейрохірургів та Міністерством оборони.

У підсумку торік фонд ПриватБанку отримав понад 46,1 млн гривень у вигляді донатів. З цієї суми 22,6 млн гривень надіслали українські громадяни, решту (23,5 млн гривень) — внесок ПриватБанку.

Загалом банк надіслав 44,3 млн гривень допомоги в 13 регіонів для понад 30 опорних медзакладів та п'яти дитячих лікарень, понад 100 одиниць медичного обладнання.

Долучилися більш ніж 210 тисяч благодійників, найстаршому з яких — 96 років, а наймолодшому — вісім років.

Благодійний фонд надав допомогу військовим шпиталям, стабілізаційним пунктам Збройних сил з акцентом на нейрохірургічні центри. В основному в східних, південних центральних регіонах.

Також відреагував на критичні ситуації після російських обстрілів, надавши обладнання у перші дні після трагедій ОХМАТДИТу та Полтавській обласній лікарні.

Як долучитися до ініціативи зі збору коштів

У банку висловили подяку усім меценатам, завдяки яким вдалося зробили дуже багато у 2024 році.

Цьогоріч благодійна програма Фонду "Невідкладний донат. Допомога шпиталям та медзакладам України" триває. Всі охочі можуть підтримати відповідну ініціативу через такі канали:

меню "Добро" у мобільному застосунку "Приват24";

на офіційному сайті ПриватБанку;

у банкоматах та терміналах самообслуговування у відділеннях ПриватБанку.

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