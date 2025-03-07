ПриватБанк показав, які суми задонатили українці на шпиталі

ПриватБанк назвав суми пожертв українців на шпиталі
Державний "ПриватБанк" розповів про результати діяльності Благодійного Фонду "Допомагати просто". Завдяки спільній допомозі українців та фінустанови перерахували українським шпиталям десятки мільйонів гривень у 2024 році.
Про це йдеться у звіті ПриватБанку.
Детальніше про роботу БФ "Допомагати просто" у 2024 році
Як розповіли у банку, минулого року корпоративний благодійний фонд ПриватБанку продовжував забезпечувати критично важливим медичним обладнанням, медикаментами та розхідними матеріалами медичного призначення українські шпиталі та медичні заклади, опорні лікарні, а також стабілізаційні пункти. Йдеться про спільну роботу в рамках реалізації програм з Міністерством охорони здоров'я, Українською асоціацією нейрохірургів та Міністерством оборони.
У підсумку торік фонд ПриватБанку отримав понад 46,1 млн гривень у вигляді донатів. З цієї суми 22,6 млн гривень надіслали українські громадяни, решту (23,5 млн гривень) — внесок ПриватБанку.
Загалом банк надіслав 44,3 млн гривень допомоги в 13 регіонів для понад 30 опорних медзакладів та п'яти дитячих лікарень, понад 100 одиниць медичного обладнання.
Долучилися більш ніж 210 тисяч благодійників, найстаршому з яких — 96 років, а наймолодшому — вісім років.
Благодійний фонд надав допомогу військовим шпиталям, стабілізаційним пунктам Збройних сил з акцентом на нейрохірургічні центри. В основному в східних, південних центральних регіонах.
Також відреагував на критичні ситуації після російських обстрілів, надавши обладнання у перші дні після трагедій ОХМАТДИТу та Полтавській обласній лікарні.
Як долучитися до ініціативи зі збору коштів
У банку висловили подяку усім меценатам, завдяки яким вдалося зробили дуже багато у 2024 році.
Цьогоріч благодійна програма Фонду "Невідкладний донат. Допомога шпиталям та медзакладам України" триває. Всі охочі можуть підтримати відповідну ініціативу через такі канали:
- меню "Добро" у мобільному застосунку "Приват24";
- на офіційному сайті ПриватБанку;
- у банкоматах та терміналах самообслуговування у відділеннях ПриватБанку.
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