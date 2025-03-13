ПриватБанк предоставит новые виды кешбэка и льготы в марте — что в списке

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты крупнейшего украинского государственного "ПриватБанка" смогут получить кешбэки и льготные предложения для бизнеса. Такие подарки банк обещает по случаю своего "Дня рождения".

Об этом говорится на официальном портале финучреждения.

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Подробнее о кешбэке и льготах от ПриватБанка

Как отмечается, 19 марта ПриватБанк отметит свой 33 День рождения. В связи с этим банк запустит ряд акций и предложений, которыми смогут воспользоваться все 18,5 млн клиентов.

По словам члена правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, для граждан будут доступны персональные кешбэки и скидки до 15%, которые можно собственноручно активировать в программе лояльности "Привет". Такой возможностью можно будет воспользоваться в период до 25 марта.

"Ко дню рождения банка мы хотим сделать подарки каждому нашему клиенту — выбрать свой подарок вы сможете в Приватной галерее в разделе "Привет" прямо в Приват24", — сообщил представитель банка.

В частности, в кафе и ресторанах будет действовать кешбэк в 7%, в популярных фастфудах — до 15%. Также будут скидки до 10% на автозаправочных станциях, в магазинах одежды, товаров для красоты и здоровья.

Будет доступен кешбэк на покупку игр и игровых приложений, оформление подписок в 10%. Кроме того, будут действовать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, пополнение мобильных телефонов и на денежные переводы за границу.

До 31 марта будут действовать льготные условия открытия счетов для юрлиц, скидка в 10% на топливо за расчет картой Business Go на WOG.

Главный приз от ПриватБанка

Также праздничную "Золотую карту" с кешбэком 33% на все покупки (но не более 1 тыс. грн) получат граждане, которым исполнится 33 года в марте 2025 года.

Те, кто подключат хотя бы одну услугу (POS-терминал, приложение "Терминал", интернет-эквайринг LiqPay, сервис "Оплата частями") до 11 апреля, примут участие в конкурсе на розыгрыш 33 сертификатов на 330 тыс. грн.

Ранее мы писали, что ПриватБанк запустил обновленный дизайн и инклюзивные возможности главного экрана в приложении "Приват24". Позже проведут еще важные этапы по обновлению.

Также мы сообщали, что ПриватБанк на время военного положения продлил срок использования всех карт банка на 30 месяцев. В связи с этим карты клиентов будут считаться действительными.