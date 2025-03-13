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ПриватБанк надасть знижки на оплату комуналки та товарів

13 березня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк надасть нові види кешбеку та пільги у березні — що в списку
Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти найбільшого українського державного "ПриватБанку" зможуть отримати кешбеки та пільгові пропозиції для бізнесу. Такі подарунки банк обіцяє з нагоди свого "Дня народження".

Про це йдеться на офіційному порталі фінустанови.

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Детальніше про кешбек та пільги від ПриватБанку

Як зазначається, 19 березня ПриватБанк відзначить свій 33 День народження. У зв'язку з цим банк запустить низку акцій та пропозицій, якими зможуть скористатися всі 18,5 млн клієнтів.

За словами члена правління з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, для громадян будуть доступні персональні кешбеки та знижки до 15%, які можна власноруч активувати в програмі лояльності "Привіт". Такою можливістю можна буде скористатися у період до 25 березня.

"До дня народження банку ми хочемо зробити подарунки кожному нашому клієнту — вибрати свій подарунок ви зможете в Приватній галереї в розділі "Привіт" прямо в Приват24", — повідомив представник банку.

Зокрема, у кафе та ресторанах діятиме кешбек у 7%, у популярних фастфудах — до 15%. Також діятимуть знижки до 10% на автозаправних станціях, у магазинах одягу, товарів для краси і здоров’я.

Буде доступний кешбек на купівлю ігор та ігрових додатків, оформлення підписок у 10%.Окрім того, будуть діяти знижки на оплату житлово-комунальних послуг, поповнення мобільних телефонів та на грошові перекази за кордон.

До 31 березня будуть діяти пільгові умови відкриття рахунків для юросіб, знижка у 10% на пальне за розрахунок карткою Business Go на WOG.

Головний приз від ПриватБанку

Також святкову "Золоту картку" з кешбеком 33% на всі покупки (але не більше ніж 1 тис. грн) отримають громадяни, яким  виповниться 33 роки у березні 2025 року.

Ті, хто підключать принаймні одну послугу (POS-термінал, застосунок "Термінал", інтернет-еквайринг LiqPay, сервіс "Оплата частинами") до 11 квітня, візьмуть участь у конкурсі на розіграш 33 сертифікатів на 330 тис. грн.

 

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив оновлений дизайн та інклюзивні можливості головного екрану у застосунку "Приват24". Згодом проведуть ще важливі етапи з оновлення.

Також ми повідомляли, що ПриватБанк на час воєнного стану продовжив термін використання всіх карток банку на 30 місяців. У зв'язку з цим картки клієнтів будуть вважатися дійсними.

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