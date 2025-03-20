ПриватБанк отменил абонплату за некоторые счета — детали

Отделение ПриватБанка в одном из украинских городов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" ввело льготные условия к своему дню рождения для новых предпринимателей. Тем, кто откроет первый бизнес-счет в банке в период акции, отменят абонплату.

Об этом говорится на сайте финучреждения.

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Как отмечают в финучреждении, юридические лица могут воспользоваться возможностью отсутствия абонплаты, открыв первые бизнес-счета в период до 30 апреля 2025 года. Льготные условия ко дню рождения ПриватБанка будут действовать три месяца.

Акция банка. Источник: ПриватБанк

Как принять участие в акции бизнесу

Для того, чтобы стать участником акции "Три месяца без абонплаты для новых счетов юрлиц", нужно открыть счет юридического лица в ПриватБанке и выбрать такие тарифные пакеты:

"Бизнес Стандарт";

"Бизнес Комфорт".

По результатам акции участников ждет вознаграждение в виде трех месяцев без платы за ежемесячное обслуживание после открытия счета юрлица. С четвертого месяца бизнес-клиенты смогут выбрать любой другой тарифный пакет в "Приват24 для бизнеса". Это можно сделать, перейдя в настройки и нажав "Тарифный план".

Для того, чтобы принять участие в акции, не нужно регистрироваться.

Сроки льготного обслуживания:

до 31 мая — если счет откроют с 17 до 25 марта 2025 года;

до 30 июня — счет откроют с 26 марта до 25 апреля 2025 года;

до 31 июля — если счет откроют с 26 до 30 апреля 2025 года.

Бизнес-клиенты получат уведомления об акции через push-уведомления в мобильное приложение "Приват24" и на е-почту.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке весной будут доступны различные бонусы за карточные переводы. Максимальный кешбэк предусмотрен в размере до 3 тыс. грн.

Также сообщалось, что ПриватБанк продлил льготные тарифы на международные переводы. Вдвое более низкая цена будет действовать до конца мая 2025 года.