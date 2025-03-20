ПриватБанк отменил абонплату за некоторые счета — детали

ПриватБанк предоставит клиентам льготы — кто в списке
Госфинучреждение "ПриватБанк" ввело льготные условия к своему дню рождения для новых предпринимателей. Тем, кто откроет первый бизнес-счет в банке в период акции, отменят абонплату.
Об этом говорится на сайте финучреждения.
Подробнее об отмене абонплаты для бизнеса
Как отмечают в финучреждении, юридические лица могут воспользоваться возможностью отсутствия абонплаты, открыв первые бизнес-счета в период до 30 апреля 2025 года. Льготные условия ко дню рождения ПриватБанка будут действовать три месяца.
Как принять участие в акции бизнесу
Для того, чтобы стать участником акции "Три месяца без абонплаты для новых счетов юрлиц", нужно открыть счет юридического лица в ПриватБанке и выбрать такие тарифные пакеты:
- "Бизнес Стандарт";
- "Бизнес Комфорт".
По результатам акции участников ждет вознаграждение в виде трех месяцев без платы за ежемесячное обслуживание после открытия счета юрлица. С четвертого месяца бизнес-клиенты смогут выбрать любой другой тарифный пакет в "Приват24 для бизнеса". Это можно сделать, перейдя в настройки и нажав "Тарифный план".
Для того, чтобы принять участие в акции, не нужно регистрироваться.
Сроки льготного обслуживания:
- до 31 мая — если счет откроют с 17 до 25 марта 2025 года;
- до 30 июня — счет откроют с 26 марта до 25 апреля 2025 года;
- до 31 июля — если счет откроют с 26 до 30 апреля 2025 года.
Бизнес-клиенты получат уведомления об акции через push-уведомления в мобильное приложение "Приват24" и на е-почту.
Ранее мы писали, что в ПриватБанке весной будут доступны различные бонусы за карточные переводы. Максимальный кешбэк предусмотрен в размере до 3 тыс. грн.
Также сообщалось, что ПриватБанк продлил льготные тарифы на международные переводы. Вдвое более низкая цена будет действовать до конца мая 2025 года.
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