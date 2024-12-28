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ПриватБанк предоставит кешбэк за некоторые переводы — детали

28 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк обещает кешбэк за SWIFT-переводы – как воспользоваться
Приложение Приват24. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

Государственный ПриватБанк в партнерстве с Mastercard запустил специальную программу для клиентов. В ее рамках будут начислять кешбэк за SWIFT-переводы.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Там отметили, что специальная программа позволит получать компенсации при зачислении SWIFT-переводов из-за границы на карты Mastercard от ПриватБанка.

"Клиенты ПриватБанка будут получать SWIFT-переводы на карты Mastercard с кэшбеком до 2,5 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Участники программы смогут получить кешбэк 150 грн за первый перевод, а также выигрывать кешбэк от 250 до 2,5 тыс. грн в месяц. Каждый SWIFT-перевод на сумму от 200 долларов (или валютный эквивалент) на карту Mastercard от ПриватБанка присоединится к розыгрышу автоматически.

Ожидается, что программа будет действовать до 20 июня 2025 года.

Как получить реквизиты для SWIFT-перевода

В банке отметили, что SWIFT-переводы через ПриватБанк имеют свои преимущества:

  • нет ограничений по сумме;
  • есть возможность осуществлять онлайн-отслеживание переводов;
  • действует специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов.

"Обычно деньги приходят на счета в течение 24 часов, а 40% платежей зачисляются получателю за 5 минут", — сообщили в ПриватБанке.

В банке также объяснили, как получить реквизиты для SWIFT-перевода в приложении "Приват24".

 

Также можно получить реквизиты карты для зачисления SWIFT в веб-версии "Приват24".

 

Ранее мы рассказывали, как клиентка ПриватБанка за считанные минуты потеряла 70 тыс. гривен, перейдя на фейковую ссылку олх-доставки. Чат-бот не смог вовремя помочь.

Также мы писали, что ПриватБанк просит клиентов дать согласие на возможное раскрытие банковской тайны. Такая просьба приходит при обновлении анкетных данных.

ПриватБанк банки денежные переводы банковские счета кэшбэк

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