ПриватБанк обещает кешбэк за SWIFT-переводы – как воспользоваться

Приложение Приват24. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк в партнерстве с Mastercard запустил специальную программу для клиентов. В ее рамках будут начислять кешбэк за SWIFT-переводы.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Там отметили, что специальная программа позволит получать компенсации при зачислении SWIFT-переводов из-за границы на карты Mastercard от ПриватБанка.

"Клиенты ПриватБанка будут получать SWIFT-переводы на карты Mastercard с кэшбеком до 2,5 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Участники программы смогут получить кешбэк 150 грн за первый перевод, а также выигрывать кешбэк от 250 до 2,5 тыс. грн в месяц. Каждый SWIFT-перевод на сумму от 200 долларов (или валютный эквивалент) на карту Mastercard от ПриватБанка присоединится к розыгрышу автоматически.

Ожидается, что программа будет действовать до 20 июня 2025 года.

Как получить реквизиты для SWIFT-перевода

В банке отметили, что SWIFT-переводы через ПриватБанк имеют свои преимущества:

нет ограничений по сумме;

есть возможность осуществлять онлайн-отслеживание переводов;

действует специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов.

"Обычно деньги приходят на счета в течение 24 часов, а 40% платежей зачисляются получателю за 5 минут", — сообщили в ПриватБанке.

В банке также объяснили, как получить реквизиты для SWIFT-перевода в приложении "Приват24".

Также можно получить реквизиты карты для зачисления SWIFT в веб-версии "Приват24".

Ранее мы рассказывали, как клиентка ПриватБанка за считанные минуты потеряла 70 тыс. гривен, перейдя на фейковую ссылку олх-доставки. Чат-бот не смог вовремя помочь.

Также мы писали, что ПриватБанк просит клиентов дать согласие на возможное раскрытие банковской тайны. Такая просьба приходит при обновлении анкетных данных.