Программа Пакет школьника в Приват24 — какие бонусы обещают клиентам

ПриватБанк предоставит бонусы за Пакет школьника — детали
Государственный "ПриватБанк" предлагает гражданам присоединиться к правительственной программе "Пакет школьника", стартовавшей в Украине перед учебным годом, на особых условиях. В ее рамках семьи с детьми, которые пойдут в первый класс, смогут получить денежную помощь.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения в Facebook.
Что нужно знать о программе "Пакет школьника"
Как отмечается, ПриватБанк присоединился к программе "Пакет школьника", призванной помочь собрать первоклассника в школу за счет предоставления единовременного пособия в 5 тыс. грн.
Предоставленные средства разрешается потратить безналично на самые необходимые вещи для будущего школьника. А именно: на школьные принадлежности, детскую одежду и обувь. Срок использования предоставленных средств — не более 180 дней.
При этом ПриватБанк и Mastercard предлагают оформление помощи на особых условиях. Речь идет о начислении +3% кэшбэка в случае активации предложения в программе лояльности "Привет" в "Приват24".
Как подключить программу в "Приват24"
Для того, чтобы получить средства по программе "Пакет школьника", необходимо сделать несколько шагов. А именно:
- открыть "Дія.Карту" Mastercard от ПриватБанка в приложении "Приват24";
- подключить к ней программу "Пакет школьника";
- далее зайти в приложение "Дія";
- нажать "Сервисы";
- выбрать пункт "Помощь от государства";
- нажать "Пакет школьника";
- пройти проверку на соответствие требованиям программы;
- выбрать "Дія.Карту Mastercard" от ПриватБанка.
После этого следует ожидать поступления выплаты по соответствующей программе.
