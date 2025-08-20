Программа Пакет школьника в Приват24 — какие бонусы обещают клиентам

Человек держит карту и телефон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" предлагает гражданам присоединиться к правительственной программе "Пакет школьника", стартовавшей в Украине перед учебным годом, на особых условиях. В ее рамках семьи с детьми, которые пойдут в первый класс, смогут получить денежную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения в Facebook.

Что нужно знать о программе "Пакет школьника"

Как отмечается, ПриватБанк присоединился к программе "Пакет школьника", призванной помочь собрать первоклассника в школу за счет предоставления единовременного пособия в 5 тыс. грн.

Предоставленные средства разрешается потратить безналично на самые необходимые вещи для будущего школьника. А именно: на школьные принадлежности, детскую одежду и обувь. Срок использования предоставленных средств — не более 180 дней.

При этом ПриватБанк и Mastercard предлагают оформление помощи на особых условиях. Речь идет о начислении +3% кэшбэка в случае активации предложения в программе лояльности "Привет" в "Приват24".

Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Как подключить программу в "Приват24"

Для того, чтобы получить средства по программе "Пакет школьника", необходимо сделать несколько шагов. А именно:

открыть "Дія.Карту" Mastercard от ПриватБанка в приложении "Приват24";

подключить к ней программу "Пакет школьника";

далее зайти в приложение "Дія";

нажать "Сервисы";

выбрать пункт "Помощь от государства";

нажать "Пакет школьника";

пройти проверку на соответствие требованиям программы;

выбрать "Дія.Карту Mastercard" от ПриватБанка.

После этого следует ожидать поступления выплаты по соответствующей программе.

