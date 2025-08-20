Видео
Главная Финансы ПриватБанк предоставит бонусы за Пакет школьника — детали

ПриватБанк предоставит бонусы за Пакет школьника — детали

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 07:01
Программа Пакет школьника в Приват24 — какие бонусы обещают клиентам
Человек держит карту и телефон. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" предлагает гражданам присоединиться к правительственной программе "Пакет школьника", стартовавшей в Украине перед учебным годом, на особых условиях. В ее рамках семьи с детьми, которые пойдут в первый класс, смогут получить денежную помощь.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения в Facebook.

Читайте также:

Что нужно знать о программе "Пакет школьника"

Как отмечается, ПриватБанк присоединился к программе "Пакет школьника", призванной помочь собрать первоклассника в школу за счет предоставления единовременного пособия в 5 тыс. грн.

Предоставленные средства разрешается потратить безналично на самые необходимые вещи для будущего школьника. А именно: на школьные принадлежности, детскую одежду и обувь. Срок использования предоставленных средств — не более 180 дней.

При этом ПриватБанк и Mastercard предлагают оформление помощи на особых условиях. Речь идет о начислении +3% кэшбэка в случае активации предложения в программе лояльности "Привет" в "Приват24".

ПриватБанк
Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Как подключить программу в "Приват24"

Для того, чтобы получить средства по программе "Пакет школьника", необходимо сделать несколько шагов. А именно:

  • открыть "Дія.Карту" Mastercard от ПриватБанка в приложении "Приват24";
  • подключить к ней программу "Пакет школьника";
  • далее зайти в приложение "Дія";
  • нажать "Сервисы";
  • выбрать пункт "Помощь от государства";
  • нажать "Пакет школьника";
  • пройти проверку на соответствие требованиям программы;
  • выбрать "Дія.Карту Mastercard" от ПриватБанка.

После этого следует ожидать поступления выплаты по соответствующей программе.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке расширили возможности в вопросе осуществления переводов. В частности, украинцы, которые находятся в Канаде, смогут перечислять средства родным более оперативно.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк будет начислять по 5% годовых на все Конверты, если сумма будет стартовать от 3 тыс. грн. Речь идет об услуге, позволяющей накапливать деньги и оплачивать покупки.

выплаты ПриватБанк деньги банки помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
