Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы ПриватБанк предоставит больше поддержки фермерам — детали

ПриватБанк предоставит больше поддержки фермерам — детали

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 07:01
ПриватБанк анонсировал усиление поддержки агросектора — что стоит знать бизнесу
Трактор в поле. Фото: landini-tractors.gr

Госфинучреждение "ПриватБанк" во время военного положения усилит поддержку малых фермерских хозяйств, агропредприятий и ведущих агрохолдингов страны путем увеличения финансирования на посевную. Банк намерен увеличить объемы соответствующего кредитования на четверть.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

Реклама
Читайте также:

Усиление поддержки агросектора в ПриватБанке

Как отмечается, ПриватБанк объявил открытие нового сезона кредитования аграрных предприятий и фермеров. Объемы кредитования на посевную кампанию 2025-26 года вырастут на 25%, до 5 млрд грн.

По словам члена правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгения Заиграева, сейчас сосредоточили особое внимание на оказании помощи как малым фермерским хозяйствам и агропредприятиям, так и ведущим агрохолдингам страны.

"Наше стратегическое направление — кредитная поддержка критически важного для Украины агросектора", — отметил чиновник.

В частности, для малого бизнеса работают над совершенствованием программы финансирования оборотных средств для сельскохозяйственного цикла, тогда как для средних и крупных агропредприятий — совершенствуют программы инвестиционного кредитования на развитие бизнеса.

Среди предоставленных агрокредитов:

  • 60% — кредиты на оборотные средства;
  • 40% — инвестиционные и покупка основных средств.

Также в банке процесс оформления финансирования стал максимально оперативным и простым. Из предоставленных кредитов более 90% сделок были подписаны дистанционно в "Приват24 для бизнеса".

Какие доступны агрокредиты и условия в ПриватБанке

Осенью украинские агропредприятия и фермеры могут получить кредит на весенне-полевые работы онлайн, подав заявку на официальной странице банка.

Клиентам доступны различные виды кредитов, в частности, в случае необходимости дополнительных средств на финансирование потребностей сельскохозяйственного цикла, можно воспользоваться кредитом "Агросезон". Средства предоставляются на:

  • закупку сырья и материалов для с/х цикла: горюче-смазочные материалы, средства защиты растений, минеральные удобрения и семена;
  • текущие ремонты сельскохозяйственной техники, оборудование помещений, покупку запчастей, стройматериалов, оплату ремонтных работ.

Срок действия кредита для юридических лиц — до 36 месяцев от 200 тыс. грн, для ФЛП — до 18 месяцев от 100 тыс. грн.

ПриватБанк
Условия кредитования. Источник: ПриватБанк

Ранее мы писали, что ПриватБанк может самостоятельно регулировать кредитные лимиты для клиентов. В частности, это может касаться тех, кто пересек возрастной рубеж в 70 лет.

Также мы рассказывали преимущества настройки автоплатежей в ПриватБанке. Такой подход не только позволит уменьшить дополнительный контроль за расчетами, но и платить меньшие комиссии.

ПриватБанк кредиты банки бизнес аграрии
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации