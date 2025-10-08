ПриватБанк анонсировал усиление поддержки агросектора — что стоит знать бизнесу

Трактор в поле. Фото: landini-tractors.gr

Госфинучреждение "ПриватБанк" во время военного положения усилит поддержку малых фермерских хозяйств, агропредприятий и ведущих агрохолдингов страны путем увеличения финансирования на посевную. Банк намерен увеличить объемы соответствующего кредитования на четверть.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

Усиление поддержки агросектора в ПриватБанке

Как отмечается, ПриватБанк объявил открытие нового сезона кредитования аграрных предприятий и фермеров. Объемы кредитования на посевную кампанию 2025-26 года вырастут на 25%, до 5 млрд грн.

По словам члена правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгения Заиграева, сейчас сосредоточили особое внимание на оказании помощи как малым фермерским хозяйствам и агропредприятиям, так и ведущим агрохолдингам страны.

"Наше стратегическое направление — кредитная поддержка критически важного для Украины агросектора", — отметил чиновник.

В частности, для малого бизнеса работают над совершенствованием программы финансирования оборотных средств для сельскохозяйственного цикла, тогда как для средних и крупных агропредприятий — совершенствуют программы инвестиционного кредитования на развитие бизнеса.

Среди предоставленных агрокредитов:

60% — кредиты на оборотные средства;

40% — инвестиционные и покупка основных средств.

Также в банке процесс оформления финансирования стал максимально оперативным и простым. Из предоставленных кредитов более 90% сделок были подписаны дистанционно в "Приват24 для бизнеса".

Какие доступны агрокредиты и условия в ПриватБанке

Осенью украинские агропредприятия и фермеры могут получить кредит на весенне-полевые работы онлайн, подав заявку на официальной странице банка.

Клиентам доступны различные виды кредитов, в частности, в случае необходимости дополнительных средств на финансирование потребностей сельскохозяйственного цикла, можно воспользоваться кредитом "Агросезон". Средства предоставляются на:

закупку сырья и материалов для с/х цикла: горюче-смазочные материалы, средства защиты растений, минеральные удобрения и семена;

текущие ремонты сельскохозяйственной техники, оборудование помещений, покупку запчастей, стройматериалов, оплату ремонтных работ.

Срок действия кредита для юридических лиц — до 36 месяцев от 200 тыс. грн, для ФЛП — до 18 месяцев от 100 тыс. грн.

Условия кредитования. Источник: ПриватБанк

