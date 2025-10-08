Відео
Головна Фінанси ПриватБанк надасть більше підтримки фермерам — деталі

ПриватБанк надасть більше підтримки фермерам — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 07:01
ПриватБанк анонсував посилення підтримки агросектору — що варто знати бізнесу
Трактор у полі. Фото: landini-tractors.gr

Держфінустанова "ПриватБанк" під час воєнного стану посилить підтримку малих фермерських господарств, агропідприємств та провідних агрохолдингів країни шляхом збільшення фінансування на посівну. Банк має намір збільшити обсяги відповідного кредитування на чверть.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

Читайте також:

Посилення підтримки агросектору в ПриватБанку

Як зазначається, ПриватБанк оголосив відкриття нового сезону кредитування аграрних підприємств та фермерів. Обсяги кредитування на посівну кампанію 2025-26 року зростуть на 25%, до 5 млрд грн. 

За словами члена правління банку з питань малого та середнього бізнесу Євгена Заіграєва, нині зосередили особливу увагу на наданні допомоги як малим фермерським господарствам та агропідприємствам, так і провідним агрохолдингам країни. 

"Наш стратегічний напрямок — кредитна підтримка критично важливого для України агросектору", — зауважив посадовець.

Зокрема, для малого бізнесу працюють над вдосконаленням програми фінансування обігових коштів для сільськогосподарського циклу, тоді як для середніх та великих агропідприємств — удосконалюють програми інвестиційного кредитування на розвиток бізнесу.

З-поміж наданих агрокредитів:

  • 60% — кредити на обігові кошти;
  • 40% — інвестиційні та купівля основних засобів.

Також у банку процес оформлення фінансування став максимально оперативним та простим. З наданих кредитів більш ніж 90% угод були підписані дистанційно у "Приват24 для бізнесу".

Які доступні агрокредити та умови у ПриватБанку

Восени українські агропідприємства та фермери можуть отримати кредит на весняно-польові роботи онлайн, подавши заявку на офіційній сторінці банку

Клієнтам доступні різні види кредитів, зокрема, у разі необхідності додаткових коштів на фінансування потреб сільськогосподарського циклу, можна скористатися кредитом "Агросезон". Кошти надають на:

  • закупівлю сировини та матеріалів для с/г циклу: паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, мінеральні добрива та насіння;
  • поточні ремонти сільськогосподарської техніки, обладнання приміщень, купівлю запчастин, будматеріалів, оплату ремонтних робіт.

Термін дії кредиту для юридичних осіб — до 36 місяців від 200 тис. грн, для ФОПів — до 18 місяців від 100 тис. грн.

ПриватБанк
Умови кредитування. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали, що ПриватБанк може самостійно регулювати кредитні ліміти для клієнтів. Зокрема, це може стосуватися тих, хто перетнув віковий рубіж у 70 років.   

Також ми розповідали переваги налаштування автоплатежів у ПриватБанку. Такий підхід не лише дозволить зменшити додатковий контроль за розрахунками, а й платити менші комісії. 

ПриватБанк кредити банки бізнес аграрії
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
