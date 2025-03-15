ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах — что стоит знать

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентам госфинучреждения "ПриватБанк" в течение весны будут доступны денежные бонусы за осуществление переводов с карты на карту. Максимальный кешбэк может достигать 3 тыс. грн.

Об этом говорится на сайте финучреждения.

Читайте также:

Подробнее о новых правилах переводов

Как отмечается, с 11 марта по 11 июня 2025 года в банке действует акция по предоставлению кешбэка за переводы с картой Mastercard.

"Получайте или отправляйте переводы с картой Mastercard от ПриватБанка и выигрывайте кешбэк на каждом этапе акции. В акции учитываются международные и внутриукраинские переводы", — говорится в сообщении банка.

Какое вознаграждение ждет победителей акции:

на первом этапе акции — кешбэк 1,5 тыс. грн для 100 победителей;

на втором этапе акции — кешбэк 1 тыс. грн для 100 победителей;

на третьем этапе акции — кешбэк 500 грн для 300 победителей.

В банке отметили, что один участник сможет получить кешбэк на каждом этапе акции. Максимальный размер кешбэка для одного участника за все время акции может достичь 3 тыс. грн.

Как присоединиться к акции ПриватБанка

Принять участие в акции смогут совершеннолетние клиенты, которые имеют идентификационный код и активную карту Mastercard от ПриватБанка (карта для выплат, карта "Универсальная"/"Универсальная Gold", премиальная).

Стать участником акции можно:

зарегистрировавшись в акции на сайте;

далее необходимо получить или отправить любой денежный перевод с карты на карту Mastercard от ПриватБанка на сумму не менее 500 грн (в эквиваленте).

Список победителей акции опубликуют и начислят кешбэк в такой период:

на первом этапе — до 20 апреля 2025 года;

на втором этапе — до 30 мая 2025 года;

на третьем этапе — до 30 июня 2025 года.

Праздничный кешбэк ввели в связи с 33-летием ПриватБанка.

Скриншот с акцией. Источник: ПриватБанк

Ранее ПриватБанк сообщил о планах внедрения программы инноваций и развития новых цифровых услуг. Начнется она с запуска обновленной версии приложения "Приват24".

Также мы рассказывали, что клиенты ПриватБанка имеют возможность пользоваться удобным способом перевода средств по номеру мобильного телефона. При этом есть определенные нюансы, которые предусматривает соответствующая услуга.