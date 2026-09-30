ПриватБанк обновит условия для некоторых карт с 1 октября: подробности изменений

Банковская карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

С 1 октября 2026 года государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" изменит правила обслуживания для отдельной категории клиентов. Речь идет о повышении порога минимальных расходов по картам международной платежной системы Visa, дающих право на доступ к бесплатным услугам.

О том, кого именно ждут изменения, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кого коснутся новые правила ПриватБанка с 1 октября

Согласно информации банка, речь идет о введении изменений для премиальных карт Visa. Ожидается повышение уровня минимальных расходов, дающих бесплатный доступ к премиальным услугам.

Поскольку суммы увеличатся, владельцы должны будут тратить по картам больше, чтобы и в дальнейшем пользоваться преимуществами премиальных банковских продуктов.

"Важно! С 1 октября 2026 года сумма расходов для бесплатного доступа к сервисам увеличивается: для Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite Premium и Private", — говорится в сообщении финансового учреждения.

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Как изменятся суммы расходов в банке

Как отмечается, в зависимости от карты новый уровень расходов будет колебаться от 10 000 до 30 000 грн.

В частности, со следующего месяца для держателей карт Visa Platinum минимальный порог будет установлен на уровне 10 000 грн/месяц. Речь идет об осуществлении безналичных покупок в торговых точках и интернете.

Для карт Visa Signature возможность бесплатного доступа к премиальным привилегиям появится не при сумме расходов от 10 000 грн в месяц, как сейчас, а уже при 20 000 грн.

Для владельцев карт Visa Infinite Premium и Visa Infinite Private требование повысят до 30 000 грн/месяц.

При этом финансовая организация учитывает расходы за расчетный период без учета последних пяти дней перед получением доступа к сервису. Поэтому необходимо потратить необходимую сумму до этого крайнего срока перед расчетным периодом.

Что станет платным для карт в случае невыполнения условий

В случае, если владельцы премиальных карт не наберут минимальный порог расходов, они потеряют бесплатный доступ к ряду ранее доступных услуг. В частности, для карты Visa Signature:

DragonPass — бизнес-залы в аэропортах (десять бесплатных посещений в год плюс два гостя на каждое посещение); Fast Track International — ускоренное прохождение формальностей в аэропорту (десять бесплатных посещений в год); "Библиотека ПриватБанка" в приложении Librarius — бесплатный доступ к цифровым и аудиокнигам в течение года; Телемедицина и электронные подписки премиального пакета.

Для владельцев карт Visa Infinite Premium и Visa Infinite Private право на доступ в бизнес-залы останется без ограничений по количеству посещений, однако начнут действовать отдельные временные ограничения.

Чтобы проверить выполнение условий и пользоваться сервисами Visa, можно пройти проверку расходов через:

чат-бот Visa Ukraine;

приложение Visa Airport Companion.

Для входа в бизнес-зал система считает QR-код после успешной проверки. Для "Библиотеки ПриватБанка" в Librarius необходимо подтвердить право через чат-бот — после чего придет персональная ссылка для регистрации.

Что еще изменилось в ПриватБанке этой осенью

Также осенью для клиентов государственного банка, осуществляющих международные переводы, отменили льготные правила.

ПриватБанк в сентябре повысил комиссии за соответствующие операции. В частности:

стоимость перевода с иностранной карты на карту банка выросла с 1% до 1,5%;

отправка средств с валютной карты за границу — с 1% до 2%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в случае рекомендации карт "Универсальная" или "Универсальная Gold" от ПриватБанка другу банк начислит 150 грн. Для этого важно, чтобы у него до этого не было кредитной карты или открытой карты более шести месяцев.

Еще Новини.LIVE писали о том, какие сейчас комиссии в ПриватБанке за переводы средств на карту украинского банка. Финучреждение взимает 0,5% от суммы, минимум 5 грн. То есть при переводе 1 000 грн комиссия составит 5 грн, а при переводе 10 000 грн — 50 грн.