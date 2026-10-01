ПриватБанк може блокувати рахунки клієнтам за кордоном: причини і як діяти

Перехожі біля ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році державна фінустанова "ПриватБанк" може вимагати особистої ідентифікації від клієнтів, які перебувають за кордоном. Таке може трапитися, якщо рахунок було відкрито за генеральною нотаріальною довіреністю. Українцям пояснили, чому можуть виникати подібні ситуації та як потрібно діяти.

Про це пише видання Новини.LIVE із посиланням на портал Мінфін, де клієнти лишають відгуки про роботу банків.

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Приватбанк вимагає особистої ідентифікації клієнтів

Як розповів клієнт Приватбанку, який перебуває за межами країни, його рахунок відкрила дружина на основі генеральної нотаріальної довіреності. На нього надійшли кошти, проте доступу до них не має, оскільки банк вимагає його особистої ідентифікації як клієнта.

Він пояснив, що є резидентом України, однак прибути особисто у банківське відділення не може. Інших варіантів у фінустанові не надали, навіть після уточнення на гарячій лінії.

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Громадянин наполягає на застосуванні дистанційної процедури, посилаючись на закон № 361-IX та положення № 65 Національного банку України (НБУ).

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"…відповідно до Закону № 361-IX та Положення НБУ № 65 ідентифікація клієнта прямо допускає дистанційні способи — кваліфікований електронний підпис (КЕП), систему BankID НБУ або відеоверифікацію. У мене є підтверджений BankID НБУ через monobank, яким я готовий скористатися для проходження ідентифікації в ПриватБанку", — йдеться у дописі клієнта.

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Чи правомірна вимога ПриватБанку

У ПриватБанку не надали пояснення на запитання, чому на клієнта за кордоном не поширюється право пройти ідентифікацію у дистанційному режимі.

Водночас юристи зазначають, що норми законодавства допускають можливість дистанційної ідентифікації та верифікації громадян. Проте це не говорить про те, що клієнт може сам обрати спосіб для такої процедури.

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За словами експертів, фінустанова визначає процедури належної перевірки з урахуванням вимог Нацбанку, ризиків та можливості достовірного підтвердження особи, через це сама наявність кваліфікованого електронного підпису або BankID — не робить вимогу прибути у відділення протиправною.

Водночас у такому випадку клієнт може вимагати від банку конкретного пояснення, чому онлайн-ідентифікація неможлива.

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Юристи вважають, що у даному випадку наріжним каменем є те, що рахунок відкривався представником клієнта, а не ним особисто.

"Пункт 64 Інструкції НБУ № 162 від 29 липня 2022 року передбачає, що власник поточного рахунку, відкритого за довіреністю, під час першого звернення для користування ним має пред'явити документ, що посвідчує особу, а резидент — також документ із РНОКПП. Тобто перевірка особи дружини як представниці не замінює виконання встановлених вимог самим власником рахунку", — йдеться у поясненні.

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Експерти рекомендують перевірити саму довіреність, адже право на відкриття рахунку і право розпоряджатися грошима на ньому — це не одне й те ж.

Якщо дружину уповноважено здійснювати перекази, то необхідно уточнити можливість виконання відповідної фінансової операції через неї.

Також факт того, що кошти надійшли на рахунок, не означає надання дозволу на їх використання без завершення процедури ідентифікації.

Як діяти у разі відмови в онлайн-верифікації в ПриватБанку

Закон про фінмоніторинг передбачає право банку відмови в обслуговуванні або здійсненні операції, якщо ідентифікація/верифікація клієнта неможлива чи не надано необхідних документів.

Фахівці уточнили, що саме надсилання документа з кваліфікованим електронним підписом не завжди означає повноцінне завершення процедури верифікації.

У банку можуть проводити перевірку чинності і справжності документації, уточнювати анкетну інформацію, вимагати якісне відео та усувати розбіжності. Якщо дотриматися цих вимог дистанційно неможливо, то фінустанова може не зарахувати.

Юристи за таких умов рекомендують клієнтам письмово звернутися до ПриватБанку, попросивши уточнити доступну процедуру онлайн-ідентифікації та умови проходження, за відмови — пояснити причини, а в разі невирішення питання можна звернутися до НБУ, а за потреби — до суду.

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