Кредитний ліміт у ПриватБанку: які вікові умови діють для клієнтів

Пенсіонерка біля ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Українці активно користуються кредитами — як молодь, так і люди пенсійного віку. Кредитна картка може стати у пригоді, коли грошей не вистачає до зарплати або потрібна покупка просто зараз. Але отримати позикові кошти можна не в будь-якому віці. Зокрема у ПриватБанку діють свої вікові обмеження. Відомо, з якого віку банк дає доступ до кредитного ліміту і до скількох років ним можна користуватися.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію ПриватБанку.

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З якого віку можна отримати кредитний ліміт

Картку "Універсальна" або "Універсальна Gold" можна оформити вже з 16 років. Але до повноліття вона буде звичайною особистою карткою без кредитного ліміту. Кредитний ліміт банк може встановити з 18 років.

Який кредитний ліміт можуть надати

За інформацією ПриватБанку, максимальний кредитний ліміт за картками "Універсальна" та "Універсальна Gold" може становити до 500 000 гривень.

Але не кожному клієнту автоматично нададуть саме таку суму. Банк визначає ліміт індивідуально. Під час оцінки можуть враховувати кредитну історію, рівень доходів, соціальний статус та інші дані, які допомагають оцінити можливість людини вчасно повертати кредит.

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Умови для пенсіонерів

Для пенсіонерів діє вікове обмеження щодо кредитування: кредит можна отримати до 69 років включно. Пенсійні виплати при цьому можуть надходити на окрему картку для отримання пенсії. Важливо, що на саму пенсійну картку кредитний ліміт не встановлюють — для користування кредитними коштами ПриватБанк пропонує картку "Універсальна".

Чи забирають кредитний ліміт після 70 років

Після досягнення клієнтом 70 років банк в індивідуальному порядку може почати зменшувати кредитний ліміт або повністю його обнулити. Водночас сама картка продовжує працювати у звичайному режимі для особистих коштів і отримання пенсії.

Представники ПриватБанку зазначають, що вік є одним із факторів, який враховується під час оцінки платоспроможності клієнта. Алгоритм також аналізує активність користування карткою, наявність кредитів в інших установах, рівень доходів та історію погашення заборгованості.

Як дізнатися свій кредитний ліміт

Перевірити, скільки кредитних коштів доступно саме вам, можна кількома способами:

у Приват24;

у банкоматі;

у відділенні банку;

через чат "Допомога Онлайн".

Якщо клієнт хоче збільшити ліміт, банк може попросити додаткові документи. Зокрема, це може бути довідка про доходи, закордонний паспорт, документи на майно або виписка з картки іншого банку.

Кредитний ліміт за карткою "Універсальна" або "Універсальна Gold" встановлюється протягом одного дня, найчастіше одразу після оформлення та активації картки.

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Також Новини.LIVE розповідали, як отримати до 5 000 гривень за онлайн-платежі. Для участі потрібно щомісяця здійснювати щонайменше сім комунальних або телекомунікаційних платежів через "Приват24" та заздалегідь зареєструватися. За весь період акції банк обере 300 переможців, яким нарахують грошові винагороди.