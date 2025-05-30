ПриватБанк может закрыть счета по программе Пакет малыша — что нужно знать

Карта ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут потерять средства по программе "Пакет малыша" в случае блокировки счетов в рамках финансового мониторинга. Поскольку речь идет об особых средствах, они возвращаются на государственные счета.

О такой ситуации рассказала одна из гражданок на портале "Минфин".

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Как сообщила одна из клиенток банка, она имела на счету неиспользованные средства, оформленные по программе "Пакет малыша". Однажды банк без предупреждений разорвал с ней деловые отношения, закрыв все счета.

Хотя финучреждение предоставило возможность вывести собственные средства на счета других банков, детские средства вернулись на счета государства, ведь речь идет о специальном счете, с которого нельзя переводить и снимать деньги.

"В один момент без предупреждений и объяснений причины, решили разорвать отношения со мной. Остатки средств со счетов перевели на счет в другом банке. Все бы ничего, но был у меня счет "Пакет малыша", на котором была определенная сумма. Конечно, потому, что это особый счет, с которого нельзя снимать или переводить деньги, они вернулись государству. Таким образом ПриватБанк оставил моего ребенка без денег, которые его по праву...", — говорится в сообщении.

Клиентка отметила, что ни на горячей линии, ни работники отделения не смогли ничем помочь. Она считает, что государственный банк мог не закрывать соответствующий счет на время, чтобы использовать средства, а также предупредить о расторжении сотрудничества.

Скриншот. Источник: Минфин

Почему закрывают счета в ПриватБанке

Ранее в ПриватБанке объясняли, что любой платеж может проходить специальную проверку в службе безопасности, которая принимает решение: осуществлять операцию или нет. Если счета в результате финансового мониторинга блокировали, это означает, что операция была расценена как рисковая.

В банке отметили, что не озвучивают критерии проверки, чтобы не дать возможности клиентам обойти соответствующие ограничения.

Процедура финмониторинга по выявлению незаконно полученных доходов, предотвращению финансирования терроризма, может произойти из-за следующих обстоятельств:

осуществление регулярных денежных переводов за границу/получение переводов из-за рубежа;

проведение транзакций по азартным играм или лотереям;

выявления связей клиента с РФ и Беларусью;

факт регистрации клиента по адресу массовой регистрации или несуществующему адресу;

размер расходов превышает сумму поступлений на банковский счет;

факт зачисления денег от виртуальных активов на сумму, превышающую 30 тыс. грн;

осуществление регулярных денежных переводов и обналичивание денег;

денежные переводы/получение средств, сумма которых превышает личный лимит.

В ПриватБанке сообщают, что клиент имеет право вывести средства на счет другого банка. Для этого необходимо обратиться в любое отделение банка, предоставив реквизиты счета, открытого в другом финучреждении на имя клиента, а также документы, где подтверждаются полномочия распоряжаться соответствующими счетами.

Ранее мы писали, что ПриватБанк заблокировал операцию после перевода средств умерших лиц на счет родственника. Юристы объяснили, почему даже после предоставления документов по унаследованным средствам проблемы с процедурой зачисления могут остаться.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке предупредили клиентов о необходимости актуализации персональной информации. Украинцы должны проходить такую процедуру минимум один раз в пять лет.