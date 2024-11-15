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ПриватБанк может отправить карту по почте — как оформить доставку

15 ноября 2024 07:01
Елизавета Супивская - редактор
Как заказать карту ПриватБанка по почте – условия доставки по Украине и за границу
Сотрудница ПриватБанка. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы могут заказать доставку пластиковой карты ПриватБанка по почте. Посылку отправляют даже за границу, а к концу 2024 года услуга бесплатная. Оформить доставку очень просто, воспользовавшись функционалом мобильного приложения "Приват24".

Об этом говорится на официальном сайте ПриватБанка.

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Какие карты можно заказать

Услуга доставки доступна по всей Украине и за границей. Клиенты могут перевыпустить карту (кредитную или дебетовую в частности) в приложении, указать адрес доставки, выбрать почтового оператора и дождаться посылку в отделении или почтомате.

Украинцам разрешили делать до 6 заказов в год независимо от типа карты. Услуга распространяется на такие карты:

  • "Универсальная";
  • "Универсальная Gold";
  • для выплат;
  • для выплат Gold;
  • "Ключ к счету".

Ждать доставку придется от 7 до 30 дней, если карту отправят за границу Укрпоштой. Выбрав оператором Новую почту, срок ожидания международной посылки будет составлять 7-14 дней. По Украине отправление можно получить на следующий день после заказа.

Как заказать карту

Алгоритм очень простой и состоит из нескольких шагов. Сначала нужно авторизироваться в Приват24 и открыть меню "Все карты". После этого — выбрать карту, которую хотите перевыпустить, и перейти в ее настройку. Следующий шаг — кликнуть на "Заказать карту" → "Доставка по Украине". Останется только уточнить адрес доставки.

Для международного заказа алгоритм схожий, но вместо опции "Доставка по Украине" нужно выбрать "Международная". Посылку отправляют в Польшу, Румынию, Чехию, Германию, Молдову, Италию, Великобританию, Испанию, Францию и другие страны мира.

Отметим, при получении карты необходимо проверить, не повредилась ли в пути упаковка. Обратите внимание, не надорвалась ли наклейка на целлофановом пакете, не порвался конверт с карточкой и т.д. В случае заметных повреждений рекомендуется отложить активацию карты, вместо этого повторно заказав доставку.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в случае неправомерного списания средств со счета карточку ПриватБанка нужно заблокировать во избежание повторной кражи. Но срок рассмотрения заявки на возврат денег составляет 120 дней. Это стандартный регламент платежной системы.

Также мы писали, что иногда Приват24 отказывает в совершении транзакций из-за отсутствия привязки карты к финансовому номеру. Его наличие необходимо для защиты пользователей и безопасности денег клиентов.

ПриватБанк Приват24 банковские карты посылки доставка

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