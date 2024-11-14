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Доведеться чекати 120 днів — що треба знати клієнтам ПриватБанку

14 листопада 2024 07:01
Єлизавета Супівська - редактор
ПриватБанк заблокував картку — скільки чекати на повернення коштів
Відділення ПриватБанку. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Клієнтка державного ПриватБанку стикнулася з неприємною ситуацією. Її картку заблокували після здійснення платежу на користь іноземної компанії. Хоча суму з рахунку списали без згоди власниці коштів. Служба підтримки банку обіцяла вирішити проблему протягом 120 днів.

Скаргу опублікували на порталі Мінфін у розділі відгуків.

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Що сталося з клієнткою ПриватБанку   

Користувачка, зареєстрована під ніком Olechkaosa, розповіла деталі ситуації. Одного дня з картки списали кошти, а жінка встигла лише побачити сповіщення про успішність платежу. Вона одразу зв’язалася зі службою підтримки ПриватБанку і попросила заблокувати транзакцію. Але натомість фінустанова заблокувала картку.

"Компанія, на яку начебто перевели гроші, — іноземна, я ніколи не мала справи з нею, ніколи не робила туди платежі, не користувалася послугами, не створювала регулярних автоматичних платежів тощо. І як результат: гроші пішли невідому куди, картка заблокована. Розказали, що протягом 120 днів будуть вирішувати (дуже сумніваюсь)", — обурено написала клієнтка.

Потім авторка відгуку вирішила закрити рахунок і перевести залишок на нову картку. Але квитанцію про закриття вона не отримала, як і гроші. Вияснилося, що для переказу на новий рахунок треба зачекати до 48 годин.

Скарга на ПриватБанк
Клієнтка ПриватБанку поскаржилася на блокування картки. Скриншот: Мінфін

Що відповіли у ПриватБанку

У відповідь на скаргу клієнтки представники фінансової установи зазначили, що списання на користь іноземних компаній можуть відбуватися з різних причин, наприклад:

  • заволодіння даними картки (СVV кодом, терміном дії, номером);
  • підписка на сервіси з автоматичним списанням оплати;
  • введення реквізитів картки на ненадійних сайтах тощо.

Розгляд подібних скарг дійсно займає до 45-120 днів, адже це регламентовано правилами платіжної системи, яка бере участь у поверненні коштів. ПриватБанк зауважив: дуже важливо звернутися в поліцію, якщо відбулося несанкційоване списання, адже розслідування шахрайства і пошук злочинців — поза юрисдикцією банку.

Що стосується очікування до 48 годин для зарахування коштів на активний рахунок при закритті картки, то регламент дійсно передбачає такий термін. Нічого не залишається, як чекати завершення операції.

Нагадаємо, в деяких випадка ПриватБанк може затримувати проведення платежів клієнтів до 180 днів. Це відбувається через необхідність надання додаткових документів для завершення фінансових операцій.

Також ми писали, що ПриватБанк може вимагати від клієнтів підтвердити фінансовий номер телефону. Це потрібно для захисту даних клієнтів, а також їх коштів на рахунках.

ПриватБанк банки шахрайство банківські карти скарги

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